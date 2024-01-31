Самолет из Казахстана в Екатеринбург и обратно не полетит

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Согласно сведениям, опубликованным на сайте аэропорта Кольцово, самолет планировал отправиться из аэропорта города Тараза в 02:20 и совершить посадку в екатеринбургском аэропорту после трех часов утра.
Возвращение судна было запланировано на 04:50 по местному времени. Причины отмены рейсов не уточняются.
Ранее сообщалось, что супружеская пара, которая летела из Бангкока в столицу Урала, устроила пьяный дебош на борту самолета. В результате из задержали по прилету в Кольцово и выписали штраф.