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Published Сегодня, 06:30

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Updated Сегодня, 06:32

Рейс из Казахстана в Екатеринбург отменен

Самолет из Казахстана в Екатеринбург и обратно не полетит

31 января 2024, 06:30
Фото: 1MI

Рейс из Казахстана в Екатеринбург отменен

Рейс DV-451 авиакомпании SCAT из Казахстана в Екатеринбург и обратный рейс этого же воздушного судна были отменены.

Согласно сведениям, опубликованным на сайте аэропорта Кольцово, самолет планировал отправиться из аэропорта города Тараза в 02:20 и совершить посадку в екатеринбургском аэропорту после трех часов утра.

Возвращение судна было запланировано на 04:50 по местному времени. Причины отмены рейсов не уточняются.

Ранее сообщалось, что супружеская пара, которая летела из Бангкока в столицу Урала, устроила пьяный дебош на борту самолета. В результате из задержали по прилету в Кольцово и выписали штраф.

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#Общество#Самолет#Казахстан#Аэропорт#Аэропорт «Кольцово»#Рейс#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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