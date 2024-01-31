Школьники и студенты Нижнего Тагила могут представить город в Стокгольме

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 09:56
Свои проекты на конкурсе могут представить ученики школ, а также студенты, в том числе магистранты. А в городском этапе конкурса принимаются работы участников с 10 лет. Заявки начнут принимать с 6 февраля на адрес электронной почты [email protected] с пометкой «Водный конкурс 2024».
Защитить свои работы нужно будет 7 февраля 2024 в онлайн режиме на платформе «Яндекс.Телемост».
Есть множество номинаций:
Всего в конкурсе три этапа: муниципальный, региональный и международный. Победитель номинации «Международная» отправится на Стокгольмский конкурс как представитель России.
Отмечается, что знание английского языка является решающим при выборе членами Национального номинационного комитета представителя России на Стокгольмском этапе. Один проект может представлять не более двух человек.
Работы участников будут проверять на антиплагиате, и процент оригинальности должен быть выше 50%. Объем проекта не должен превышать 15 страниц. Важно отправить организаторам конкурса заявку на участие и анкету.
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