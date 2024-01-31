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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Школьникам и студентам Нижнего Тагила предлагают представить страну в Швеции

Школьники и студенты Нижнего Тагила могут представить город в Стокгольме

31 января 2024, 09:54
Фото: Изображение Midjourney

Школьникам и студентам Нижнего Тагила предлагают представить страну в Швеции

Жители Нижнего Тагила могут поучаствовать в муниципальном этапе водного конкурса. Участвовать могут все желающие в возрасте от 14 лет.

Свои проекты на конкурсе могут представить ученики школ, а также студенты, в том числе магистранты. А в городском этапе конкурса принимаются работы участников с 10 лет. Заявки начнут принимать с 6 февраля на адрес электронной почты [email protected] с пометкой «Водный конкурс 2024».

Защитить свои работы нужно будет 7 февраля 2024 в онлайн режиме на платформе «Яндекс.Телемост».

Есть множество номинаций:

  • Международная,
  • Номинация Федерального агентства водных ресурсов,
  • Номинация Председателя Национального номинационного комитета,
  • Водная индустрия: цифровизация,
  • Решения по борьбе с микропластиком в водных объектах,
  • Охрана и восстановление водных ресурсов в реке Волге,
  • Вода и климат,
  • Вода и мир,
  • Моря и океаны,
  • Вода и атом,
  • Арктическая лента,
  • Экономическая эффективность реализации проекта в сфере восстановления водных ресурсов,
  • Использование методов космического мониторинга при исследованиях по охране водных ресурсов,
  • Лучший научный руководитель проекта,
  • Номинация молодежного жюри,
  • Химия воды.

Всего в конкурсе три этапа: муниципальный, региональный и международный. Победитель номинации «Международная» отправится на Стокгольмский конкурс как представитель России.

Отмечается, что знание английского языка является решающим при выборе членами Национального номинационного комитета представителя России на Стокгольмском этапе. Один проект может представлять не более двух человек.

Работы участников будут проверять на антиплагиате, и процент оригинальности должен быть выше 50%. Объем проекта не должен превышать 15 страниц. Важно отправить организаторам конкурса заявку на участие и анкету.

Гран-при Водного конкурса — стеклянная композиция «Золотая рыбка», благодарность
Министра природных ресурсов и экологии РФ и премия руководителя Водного конкурса для автора лучшего проекта.

Ранее сообщалось, что школьники из Нижнего Тагила участвуют в педагогическом проекте.

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