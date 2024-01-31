Школьники и студенты Нижнего Тагила могут представить город в Стокгольме

Свои проекты на конкурсе могут представить ученики школ, а также студенты, в том числе магистранты. А в городском этапе конкурса принимаются работы участников с 10 лет. Заявки начнут принимать с 6 февраля на адрес электронной почты [email protected] с пометкой «Водный конкурс 2024».