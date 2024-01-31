Собаководы в Екатеринбурге могут остаться без старейшего кинологического клуба

Клуб находится в районе улиц Московской, Шаумяна и Фурманова. Здесь сейчас идет строительство жилого комплекса «Южные кварталы». Старое здание, где занимаются собаководы на улице Торфяной, намечено под снос. Ранее клуб входил в состав ДОСААФ, но три года назад организация отказалась от кураторства, пишет Е1.



Городские власти наметили дом под снос, а другого здания собаководы найти не могут.



Руководитель клуба Елена Синева уже пообещала своим подопечным, что организация будет сохранена любой ценой, занятия с детьми продолжатся. Но с частью коллектива, придется расстаться.



Воспитанники Свердловского клуба служебного собаководства не раз становились призерами и победителями международных соревнований. Организация организовывала престижные выставки, занималась племенным разведением.



Ранее стало известно, что Центр реабилитации животных в Нижнем Тагиле спас 15 подопытных кроликов из научных лабораторий Москвы.