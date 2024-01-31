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Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

В Екатеринбурге планируют снести легендарный клуб собаководов

Собаководы в Екатеринбурге могут остаться без старейшего кинологического клуба

31 января 2024, 09:34
Фото: 1MI

В Екатеринбурге планируют снести легендарный клуб собаководов

Кинологам и заводчикам города скоро негде будет тренировать своих питомцев. Клуб, который проработал 95 лет и не закрывался даже в годы войны, теперь оказался под угрозой ликвидации из-за перепланировки одного из районов города.

Клуб находится в районе улиц Московской, Шаумяна и Фурманова. Здесь сейчас идет строительство жилого комплекса «Южные кварталы». Старое здание, где занимаются собаководы на улице Торфяной, намечено под снос. Ранее клуб входил в состав ДОСААФ, но три года назад организация отказалась от кураторства, пишет Е1.

Городские власти наметили дом под снос, а другого здания собаководы найти не могут.

Руководитель клуба Елена Синева уже пообещала своим подопечным, что организация будет сохранена любой ценой, занятия с детьми продолжатся. Но с частью коллектива, придется расстаться.

Воспитанники Свердловского клуба служебного собаководства не раз становились призерами и победителями международных соревнований. Организация организовывала престижные выставки, занималась племенным разведением.

Ранее стало известно, что Центр реабилитации животных в Нижнем Тагиле спас 15 подопытных кроликов из научных лабораторий Москвы.

#Свердловская область#Животные#Собаки#Клуб#Природа#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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