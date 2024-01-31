Свердловскую должницу разыскали благодаря записке на ее машине

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
В отношении организации в региональном ГУФССП теперь хранится исполнительное производство о взыскании 1,4 млн рублей, так как фирма не выполнила условия договора по благоустройству площадки. Компания уклонялась от уплаты, а имуществом, которое можно было бы арестовать, не обладала.
Директора предупредили, что за невозврат денег грозит уголовная ответственность. Но на прием женщина не приходила, на звонки не отвечала и в принципе скрывалась от пристава. Поэтому ее объявили в розыск.
Сначала нашли ее машину, она была припаркована на одной из городских парковках. На стекле была оставлена записка с номером телефоном, чтобы женщине позвонили, если ее машина вдруг кому-то мешает.
Пристав позвонил по этому номеру, и женщина пришла. В результате ей пришлось пообщаться с дознавателем в связи с находящимся в производстве уголовным делом в отношении нее.
Ранее сообщалось, что отец двух дочек из Екатеринбурга лишился дорогой иномарки из-за долгов по алиментам.