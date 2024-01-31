tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Свердловскую начальницу разыскали приставы из-за установки опасной горки

Свердловскую должницу разыскали благодаря записке на ее машине

31 января 2024, 07:08
Фото: ФССП Свердловской области

Свердловскую начальницу разыскали приставы из-за установки опасной горки

Судебные приставы разыскали директора организации-должника, установившей небезопасную горку на детской площадке. В отношении директора организации было возбуждено уголовное дело за уклонение от возврата бюджетных средств.

В отношении организации в региональном ГУФССП теперь хранится исполнительное производство о взыскании 1,4 млн рублей, так как фирма не выполнила условия договора по благоустройству площадки. Компания уклонялась от уплаты, а имуществом, которое можно было бы арестовать, не обладала.

Директора предупредили, что за невозврат денег грозит уголовная ответственность. Но на прием женщина не приходила, на звонки не отвечала и в принципе скрывалась от пристава. Поэтому ее объявили в розыск.

Сначала нашли ее машину, она была припаркована на одной из городских парковках. На стекле была оставлена записка с номером телефоном, чтобы женщине позвонили, если ее машина вдруг кому-то мешает.

Пристав позвонил по этому номеру, и женщина пришла. В результате ей пришлось пообщаться с дознавателем в связи с находящимся в производстве уголовным делом в отношении нее.

Ранее сообщалось, что отец двух дочек из Екатеринбурга лишился дорогой иномарки из-за долгов по алиментам.

Житель Екатеринбурга спрятал спорткар в сугробе. Он боялся приставов
Узнать подробнее
Читайте также:
Приставы в обмен на оплату долга вытащили авто должника из сугроба в Екатеринбурге340 тысяч отсудил у приставов житель Екатеринбурга за несостоявшийся отдых в ЭмиратахПриставы в ХМАО накопили долги по алиментам в 500 млн. На них завели уголовное дело
#Происшествия#Деньги#Уголовное дело#Приставы#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Детская площака
Подпишитесь
Детей переводят в другие сады района: на Вагонке закрыли садик из-за ремонта на сетях
Сегодня, 07:16
Пытался угостить конфетой: жители Выи пожаловались на подозрительного мужчину в Тагиле
Вчера, 12:30
13 лет колонии на двоих получили два дезертира из Нижнего Тагила
Вчера, 12:58
Тепло не планирует отступать из Свердловской области
Сегодня, 06:22
«Мы к вам бомбу занесли». В музеи Екатеринбурга нагрянула проверка
Сегодня, 06:44
В Екатеринбурге стаи собак нападают на детей. Родители бьют тревогу
Сегодня, 06:58