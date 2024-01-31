Свердловскую должницу разыскали благодаря записке на ее машине

В отношении организации в региональном ГУФССП теперь хранится исполнительное производство о взыскании 1,4 млн рублей, так как фирма не выполнила условия договора по благоустройству площадки. Компания уклонялась от уплаты, а имуществом, которое можно было бы арестовать, не обладала.