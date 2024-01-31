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Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Специалисты из Свердловской области будут развивать хоккей в ОАЭ

Тренеров Среднего Урала попросили помочь хоккейным командам в ОАЭ

31 января 2024, 14:48
Фото: 1MI

Специалисты из Свердловской области будут развивать хоккей в ОАЭ

Хоккеисты из этой теплой южной страны будут учиться играть в хоккей под руководством наставников из России.

О подписании соглашения с партнерами из ОАЭ сообщает Министерство международной и внешнеэкономической деятельности региона.

В обязанности наставников из России будет входить работа с местными тренерами, подготовка управленцев в сфере хоккея, организация турниров. Также арабских коллег познакомят с российскими нормами ГТО и помогут их внедрить.

Представители Объединенных Арабских Эмиратов в свою очередь смогут приехать в Свердловскую область и на месте посмотреть, как играют в хоккей российские спортсмены и как они тренируются.

Олимпийский чемпион по хоккею Павел Дацюк 22 января провел мастер-класс для юных спортсменов из Нижнего Тагила.

#Спорт#Свердловская область#Хоккей#Тренировка#Тренер#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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