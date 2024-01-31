Тренеров Среднего Урала попросили помочь хоккейным командам в ОАЭ

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
О подписании соглашения с партнерами из ОАЭ сообщает Министерство международной и внешнеэкономической деятельности региона.
В обязанности наставников из России будет входить работа с местными тренерами, подготовка управленцев в сфере хоккея, организация турниров. Также арабских коллег познакомят с российскими нормами ГТО и помогут их внедрить.
Представители Объединенных Арабских Эмиратов в свою очередь смогут приехать в Свердловскую область и на месте посмотреть, как играют в хоккей российские спортсмены и как они тренируются.
Олимпийский чемпион по хоккею Павел Дацюк 22 января провел мастер-класс для юных спортсменов из Нижнего Тагила.