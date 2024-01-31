У женщины в Нижнем Тагиле нашли пять видов наркотиков

Женщина за одним тайником решила съездить в Верх-Нейвинский поселок и обратилась к подруге с просьбой подвезти ее. На обратной дороге на Серовском тракте их остановили автоинспекторы. Правоохранители изъяли у свердловчанки наркотики, а потом прибыли в ее квартиру, где нашли несколько видов разных наркотических веществ.