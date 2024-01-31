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Updated Сегодня, 11:52

Жительница Нижнего Тагила покупала себе в интернете наркотики

У женщины в Нижнем Тагиле нашли пять видов наркотиков

31 января 2024, 11:52
Фото: 1MI

Жительница Нижнего Тагила покупала себе в интернете наркотики

36-летняя жительница Нижнего Тагила приобретала для себя наркотические вещества.

Так, в 2023 году женщина, жившая в Нижней Салде, приобрела несколько партий запрещенных веществ в интернете. После того, как она заплатила деньги, ей прислали адреса тайников, где хранятся наркотики, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Женщина за одним тайником решила съездить в Верх-Нейвинский поселок и обратилась к подруге с просьбой подвезти ее. На обратной дороге на Серовском тракте их остановили автоинспекторы. Правоохранители изъяли у свердловчанки наркотики, а потом прибыли в ее квартиру, где нашли несколько видов разных наркотических веществ.

В отношении нее возбудили уголовное дело, а также женщину заключили под стражу. Известно, что она ранее была судима за оборот наркотиков.

Напомним, в Нижнем Тагиле полицейские обнаружили пять наркопритонов.

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