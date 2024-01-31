Учителя в Заречном заявили о том, что остались без премии к концу 2023 году

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
По словам одной учительницы, в других школах и дошкольных учреждениях сотрудники получили большую премию, а их школа осталась без выплат. При этом некоторые педагоги в других школах получили 90 тысяч и 150 тысяч рублей, пишет Е1.
В свердловском Минобре отметили, что деньги из бюджета для премий были направлены во все города. Также в ведомстве заявили, что премия обязательной выплатой не является и начисляется руководителем в зависимости от разных факторов.
При этом в министерстве соцполитики сообщили, что обещанные премии были выплачены всем педагогам.
Напомним, в Екатеринбурге сотрудников скорой помощи лишили 13-й зарплаты в связи с тем, что врачи не успевали приезжать на дом к пациентам.