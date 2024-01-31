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Учителям в Заречном заявили о невыплате им обещанной премии

Учителя в Заречном заявили о том, что остались без премии к концу 2023 году

31 января 2024, 11:16
Фото: 1MI

Учителям в Заречном заявили о невыплате им обещанной премии

Учителя школы №2 в Заречном рассказали о том, что им до сих пор не перечислена большая премия, которую обещали выплатить в конце 2023 года.

По словам одной учительницы, в других школах и дошкольных учреждениях сотрудники получили большую премию, а их школа осталась без выплат. При этом некоторые педагоги в других школах получили 90 тысяч и 150 тысяч рублей, пишет Е1.

В свердловском Минобре отметили, что деньги из бюджета для премий были направлены во все города. Также в ведомстве заявили, что премия обязательной выплатой не является и начисляется руководителем в зависимости от разных факторов.

При этом в министерстве соцполитики сообщили, что обещанные премии были выплачены всем педагогам.

Напомним, в Екатеринбурге сотрудников скорой помощи лишили 13-й зарплаты в связи с тем, что врачи не успевали приезжать на дом к пациентам.

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#Общество#Деньги#Бюджет#Учителя#Педагоги#Школа#Министерство образования#Зарплата#Премия#Руководство#Заречный#Выплата#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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