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Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

Молодежная капсула времени будет заложена в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге хотят заложить капсулу времени из сверхпрочного карбона

31 января 2024, 14:44
Фото: 1MI

Молодежная капсула времени будет заложена в центре Екатеринбурга

Екатеринбургская молодежь решила отправить послание в будущее — на улице Вайнера будет заложена настоящая капсула времени. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Капсулу показали широкой публике в среду, 31 января, на специально организованном флешмобе. Глава города подчеркнул, что капсула будет находиться в самом молодом районе города — Академическом. Вскрыть ее можно будет не ранее, чем через 25 лет. От внешнего воздействия послание, которое будет заложено в капсуле, сохранит сверхпрочный материал капсулы — карбон.

Оставить свои предложения по наполнению капсулы может любой желающий: предложения принимаются на официальном праздновании 300-летия Екатеринбурга.

Екатеринбург станет одной из площадок проведения Всемирного фестиваля молодежи 1–7 марта 2024 года. Ранее Владимир Путин рассказал, что заявки на участие в мероприятии уже подали 300 тысяч участников из 190 стран.

#Общество#Город#Екатеринбург#Капсула времени#Ирина Кирилова#300 лет
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