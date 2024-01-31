В Екатеринбурге хотят заложить капсулу времени из сверхпрочного карбона

Капсулу показали широкой публике в среду, 31 января, на специально организованном флешмобе. Глава города подчеркнул, что капсула будет находиться в самом молодом районе города — Академическом. Вскрыть ее можно будет не ранее, чем через 25 лет. От внешнего воздействия послание, которое будет заложено в капсуле, сохранит сверхпрочный материал капсулы — карбон.



Оставить свои предложения по наполнению капсулы может любой желающий: предложения принимаются на официальном праздновании 300-летия Екатеринбурга.



Екатеринбург станет одной из площадок проведения Всемирного фестиваля молодежи 1–7 марта 2024 года. Ранее Владимир Путин рассказал, что заявки на участие в мероприятии уже подали 300 тысяч участников из 190 стран.