tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Уральца судят за то, что он толкнул подругу под несущийся автомобиль

В Первоуральске мужчина толкнул девушку под несущуюся машину

31 января 2024, 15:01
Фото: Изображение Midjourney

Уральца судят за то, что он толкнул подругу под несущийся автомобиль

В Первоуральске начался суд по делу мужчины, которого обвиняют в убийстве молодой женщины.

На глазах у свидетелей мужчина толкнул свою подругу под машину.

Известно, что группа знакомых двигалась по трассе Екатеринбург — Пермь. Мужчина находился под воздействием наркотических веществ, и между ним и погибшей возник конфликт. В результате он толкнул женщину в грудь, и она упала под движущийся автомобиль. От полученных ранений она скончалась до приезда скорой помощи, сообщает E1.

Вместе с тем водителя так и не нашли. Более того, мужчина пытался запугать свидетелей, но они рассказали обо всем.

Ранее сообщалось, что суд наказал екатеринбурженку за убийство ребенка.

Вместо подарка удар ножом: детали убийства в Екатеринбурге перед новогодней ночью
Узнать подробнее
Читайте также:
Более 200 убийств за прошлый год было совершено в Свердловской областиВ Первоуральске ищут очевидцев убийства мужчины на остановкеПреступление в новогоднюю ночь. Екатеринбуржца обвиняют в убийстве
#Происшествия#Транспорт#ДТП#Смерть#Суд#Уголовное дело#Криминал#Угроза#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Детей переводят в другие сады района: на Вагонке закрыли садик из-за ремонта на сетях
Сегодня, 07:16
Пытался угостить конфетой: жители Выи пожаловались на подозрительного мужчину в Тагиле
Вчера, 12:30
13 лет колонии на двоих получили два дезертира из Нижнего Тагила
Вчера, 12:58
Тепло не планирует отступать из Свердловской области
Сегодня, 06:22
«Мы к вам бомбу занесли». В музеи Екатеринбурга нагрянула проверка
Сегодня, 06:44
В Екатеринбурге стаи собак нападают на детей. Родители бьют тревогу
Сегодня, 06:58