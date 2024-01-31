В Первоуральске мужчина толкнул девушку под несущуюся машину

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
На глазах у свидетелей мужчина толкнул свою подругу под машину.
Известно, что группа знакомых двигалась по трассе Екатеринбург — Пермь. Мужчина находился под воздействием наркотических веществ, и между ним и погибшей возник конфликт. В результате он толкнул женщину в грудь, и она упала под движущийся автомобиль. От полученных ранений она скончалась до приезда скорой помощи, сообщает E1.
Вместе с тем водителя так и не нашли. Более того, мужчина пытался запугать свидетелей, но они рассказали обо всем.
Ранее сообщалось, что суд наказал екатеринбурженку за убийство ребенка.