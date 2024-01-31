В Первоуральске мужчина толкнул девушку под несущуюся машину

Известно, что группа знакомых двигалась по трассе Екатеринбург — Пермь. Мужчина находился под воздействием наркотических веществ, и между ним и погибшей возник конфликт. В результате он толкнул женщину в грудь, и она упала под движущийся автомобиль. От полученных ранений она скончалась до приезда скорой помощи, сообщает E1.