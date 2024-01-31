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Published Сегодня, 05:02

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Updated Сегодня, 05:04

В Свердловской области начался прием заявлений о голосовании по месту нахождения

Жители Свердловской области могут выбрать удобное место голосования

31 января 2024, 05:02

В Свердловской области начался прием заявлений о голосовании по месту нахождения

В Свердловской области 29 января стартовал прием заявлений от избирателей о голосовании по месту нахождения.

Процедура проводится в рамках механизма «Мобильный избиратель». С его помощью граждане, которые в дни голосования не могут явиться на избирательный участок по месту прописки, могут пройти процедуру в любой точке России. Однако нельзя просто прийти на участок и взять бюллетень. Для этого надо заранее написать заявление.

Фото: Департамент информполитики

Так, с 29 января по 11 марта 2024 года заявления принимаются на «Госуслугах», избиркоме и МФЦ. С 6 по 11 марта заявления будут приниматься в участковой избирательной комиссии, сообщили в департаменте информполитики.

Кроме всего прочего граждане могут проголосовать электронно посредством специального сайта. Чтобы это стало возможно также требуется подать заявление через портал госуслуг.

Напомним, в марте 2024 года в России состоятся выборы президента РФ. Голосование будет длиться в течение трех дней с 15 по 17 марта. В департаменте информполитики также сообщали, что во время проведения голосования на участках будут применяться особые меры безопасности.

Особые меры безопасности во время выборов президента примут в Свердловской области
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#Политика#Свердловская область#Граждане#Заявление#Голосование#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Выборы
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