Жители Свердловской области могут выбрать удобное место голосования

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Updated Сегодня, 05:04
Процедура проводится в рамках механизма «Мобильный избиратель». С его помощью граждане, которые в дни голосования не могут явиться на избирательный участок по месту прописки, могут пройти процедуру в любой точке России. Однако нельзя просто прийти на участок и взять бюллетень. Для этого надо заранее написать заявление.
Так, с 29 января по 11 марта 2024 года заявления принимаются на «Госуслугах», избиркоме и МФЦ. С 6 по 11 марта заявления будут приниматься в участковой избирательной комиссии, сообщили в департаменте информполитики.
Кроме всего прочего граждане могут проголосовать электронно посредством специального сайта. Чтобы это стало возможно также требуется подать заявление через портал госуслуг.
Напомним, в марте 2024 года в России состоятся выборы президента РФ. Голосование будет длиться в течение трех дней с 15 по 17 марта. В департаменте информполитики также сообщали, что во время проведения голосования на участках будут применяться особые меры безопасности.