Жители Свердловской области могут выбрать удобное место голосования

Процедура проводится в рамках механизма «Мобильный избиратель». С его помощью граждане, которые в дни голосования не могут явиться на избирательный участок по месту прописки, могут пройти процедуру в любой точке России. Однако нельзя просто прийти на участок и взять бюллетень. Для этого надо заранее написать заявление.