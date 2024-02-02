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Published Сегодня, 09:08

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Updated Сегодня, 09:10

В Нижнем Тагиле ищут подрядчика для валки и кронирования деревьев

11 миллионов выделено на кронирование деревьев в Нижнем Тагиле

2 февраля 2024, 09:08
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле ищут подрядчика для валки и кронирования деревьев

Администрация Нижнего Тагила объявила закупку по поиску подрядчика, который будет валить и кронировать деревья до конца 2024 года. На работы выделено 11,1 миллиона рублей.

Согласно документации, подрядной организации будет необходимо до 23 декабря 2024 года валить деревья с применением автогидроподъемника, разделывать древесину и вырезать поросли.

Также работники будут спиливать скелетные и сухие ветви деревьев, дробить их, обрезать и прореживать кустарники, расчищать площади, а затем перевозить отходы для захоронения.

Средства в сумме 11,1 миллиона рублей выделены из местного бюджета. Работать подрядчик будет по заявке МКУ «Службы заказчика городского хозяйства». В случае выявления дефектов на объектах исправить их необходимо в течение четырех дней.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 9 февраля. Затем будут подведены итоги тендера.

Напомним, весной 2023 года на валку и кронирование деревьев в Нижнем Тагиле было выделено пять миллионов рублей.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Деревья#Общественные места#Екатеринбург#Кронирование#Евгения Сафина#Закупка
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