11 миллионов выделено на кронирование деревьев в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Согласно документации, подрядной организации будет необходимо до 23 декабря 2024 года валить деревья с применением автогидроподъемника, разделывать древесину и вырезать поросли.
Также работники будут спиливать скелетные и сухие ветви деревьев, дробить их, обрезать и прореживать кустарники, расчищать площади, а затем перевозить отходы для захоронения.
Средства в сумме 11,1 миллиона рублей выделены из местного бюджета. Работать подрядчик будет по заявке МКУ «Службы заказчика городского хозяйства». В случае выявления дефектов на объектах исправить их необходимо в течение четырех дней.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 9 февраля. Затем будут подведены итоги тендера.
Напомним, весной 2023 года на валку и кронирование деревьев в Нижнем Тагиле было выделено пять миллионов рублей.