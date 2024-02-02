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Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

В Нижнем Тагиле дети вручили водителям письма и рисунки

Дети из Нижнего Тагила написали письма водителям

2 февраля 2024, 11:24
Фото: ДО ДДТ Ленинского района

В Нижнем Тагиле дети вручили водителям письма и рисунки

Юные жители Нижнего Тагила поучаствовали во Всероссийской акции «Письмо водителю». Акция состоялась 17 января.

В ней участвовали представители Дома детского творчества. В результате художники из объединения «Друзья радуги» с педагоги Еленой Желяковой подготовили письма и рисунки, предназначенные для автомобилистов.

Фото: ДО ДДТ Ленинского района

Театральный коллектив «Витражи» также выступил с постановкой «Буратино и законы движения!» перед кадетами школы №21. После ребята из «Витражей» и «Друзей радуги» и инспектором ГИБДД поехали вручать письма первым встречным на улицах водителям.

В ДО ДДТ Ленинского района выразили слова поддержки в адрес старшего инспектора ГИБДД Аурелии Гребенкиной.

Ранее сообщалось, что сотрудники ДПС чинили машины на свердловских трассах. Это они делали тогда, когда в том была необходимость: если автомобилист не мог выехать с автодороги. Также они предупредили, что перед тем, как выехать куда-либо, следует проверить исправность своего автомобиля.

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