Дети из Нижнего Тагила написали письма водителям

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В ней участвовали представители Дома детского творчества. В результате художники из объединения «Друзья радуги» с педагоги Еленой Желяковой подготовили письма и рисунки, предназначенные для автомобилистов.
Театральный коллектив «Витражи» также выступил с постановкой «Буратино и законы движения!» перед кадетами школы №21. После ребята из «Витражей» и «Друзей радуги» и инспектором ГИБДД поехали вручать письма первым встречным на улицах водителям.
В ДО ДДТ Ленинского района выразили слова поддержки в адрес старшего инспектора ГИБДД Аурелии Гребенкиной.
Ранее сообщалось, что сотрудники ДПС чинили машины на свердловских трассах. Это они делали тогда, когда в том была необходимость: если автомобилист не мог выехать с автодороги. Также они предупредили, что перед тем, как выехать куда-либо, следует проверить исправность своего автомобиля.