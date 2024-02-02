Дети из Нижнего Тагила написали письма водителям

Ранее сообщалось, что сотрудники ДПС чинили машины на свердловских трассах. Это они делали тогда, когда в том была необходимость: если автомобилист не мог выехать с автодороги. Также они предупредили, что перед тем, как выехать куда-либо, следует проверить исправность своего автомобиля.