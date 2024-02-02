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42-летняя женщина в Верхней Пышме умерла после известия о смерти мужа на СВО

Многодетная мать из Верхней Пышмы умерла после сообщения о смерти ее мужа на СВО

2 февраля 2024, 11:50
Фото: 1MI

42-летняя женщина в Верхней Пышме умерла после известия о смерти мужа на СВО

В Верхней Пышме мать троих детей, получив в мессенджере сообщение о том, что ее супруг погиб на СВО, умерла. Ее похоронили 31 января 2024 года.

О смерти супруга женщине написал командир, который был вместе с ним в зоне боевых действий. После этого у свердловчанки произошел инфаркт. Сестра отвезла ее в медучреждение, где горожанку прооперировали, однако на следующий день она скончалась, пишет Е1.

Сестра также отметила, что никаких достоверных сведений о смерти мужчины нет. По ее словам, после того, как родственница умерла, позвонил военком и спрашивал, почему они решили, что он погиб. Официальной информации, подтверждающей это, ни у кого нет.

Известно, что старшая дочь супругов учится в другом городе, а младшие дети — сыновья — сейчас живут у тети.

Напомним, в Екатеринбурге умер 85-летний основатель Музея звукозаписи Борис Кошелев.

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