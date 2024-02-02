Многодетная мать из Верхней Пышмы умерла после сообщения о смерти ее мужа на СВО

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
О смерти супруга женщине написал командир, который был вместе с ним в зоне боевых действий. После этого у свердловчанки произошел инфаркт. Сестра отвезла ее в медучреждение, где горожанку прооперировали, однако на следующий день она скончалась, пишет Е1.
Сестра также отметила, что никаких достоверных сведений о смерти мужчины нет. По ее словам, после того, как родственница умерла, позвонил военком и спрашивал, почему они решили, что он погиб. Официальной информации, подтверждающей это, ни у кого нет.
Известно, что старшая дочь супругов учится в другом городе, а младшие дети — сыновья — сейчас живут у тети.
Напомним, в Екатеринбурге умер 85-летний основатель Музея звукозаписи Борис Кошелев.