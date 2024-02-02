«Стало много краж»: водитель троллейбуса в Екатеринбурге рассказала о воровстве

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Женщина предположила, что некие преступники орудуют в общественном транспорте на Уралмаше. К такой мысли ее подтолкнул недавний случай в троллейбусе, когда на остановке «Фрезеровщиков» у екатеринбурженки две девушки пытались украсть наушники. Они хотели вытащить их из кармана. Это произошло вечером 1 февраля.
Водитель рассказала, что недавно было и другое ЧП. Об этом она сообщила в паблике «Злой Екатеринбург».
Звонит диспетчер, спрашивает про телефон. Весь троллейбус обыскали (даже пассажиры помогли), ничего нет. Плюс еще сказала кондуктор другого троллейбуса, что вчера на этом же маршруте, на этом же борту два телефона у пассажиров ушло. Этих дам я узнаю, очень часто ездят, — рассказала водитель.
В связи с этим женщина обратилась к пассажирам, попросив их не хранить ничего ценного в карманах.
Ранее житель Дегтярска залез в квартиру на 1 этаже и сорвал с женщины золотое украшение.