«Стало много краж»: водитель троллейбуса в Екатеринбурге рассказала о воровстве

Женщина предположила, что некие преступники орудуют в общественном транспорте на Уралмаше. К такой мысли ее подтолкнул недавний случай в троллейбусе, когда на остановке «Фрезеровщиков» у екатеринбурженки две девушки пытались украсть наушники. Они хотели вытащить их из кармана. Это произошло вечером 1 февраля.