В Новоуральске прощаются с погибшими в ДТП военными

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
Информацию об этом предоставил мэр Вячеслав Тюменцев, указав, что прощальная церемония проходит в похоронном доме, который расположен на улице Фурманова.
Прощание с солдатами началось в 11:00. Обоим мужинам было по 30 лет, оба служили в воинской части в Новоуральске.
Мэр Новоуральска отметил, что оба солдата были участниками спецоперации. У одного из погибших остались малолетний сын и жена. Второй мужчина не успел завести семью.
Напомним, что авария случилась 29 января. В результате погиб еще и тренер хоккейной команды, которому было 67 лет.