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В Новоуральске хоронят погибших в ДТП с хоккеистами военных

В Новоуральске прощаются с погибшими в ДТП военными

2 февраля 2024, 07:48
Фото: 1MI

В Новоуральске хоронят погибших в ДТП с хоккеистами военных

В Новоуральске город прощается с военнослужащими Никитой и Александром, а также специалистом по недвижимости Натальей Жаровской.

Информацию об этом предоставил мэр Вячеслав Тюменцев, указав, что прощальная церемония проходит в похоронном доме, который расположен на улице Фурманова.

Прощание с солдатами началось в 11:00. Обоим мужинам было по 30 лет, оба служили в воинской части в Новоуральске.

Мэр Новоуральска отметил, что оба солдата были участниками спецоперации. У одного из погибших остались малолетний сын и жена. Второй мужчина не успел завести семью.

Напомним, что авария случилась 29 января. В результате погиб еще и тренер хоккейной команды, которому было 67 лет.

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