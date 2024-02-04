Фура перевернулась в Нижнем Тагиле

Водитель грузовика в какой-то момент не справился с управлением идопустил опрокидывание транспортного средства, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».



Отмечается, что большегруз перевернулся на бок. На место прибыли рабочие, которые помогли поднять транспортное средство. Движение на дороге временно перекрывалось.



О том, пострадал ли кто-то, пока неизвестно. Свидетели отмечают, что дорожное полотно было скользким.