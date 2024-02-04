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Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Фура упала на бок в Нижнем Тагиле

Фура перевернулась в Нижнем Тагиле

4 февраля 2024, 08:28
Фото: 1MI

Фура упала на бок в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на улице Максима Горького перевернулась фура. Это произошло в дневное время 3 февраля.

Водитель грузовика в какой-то момент не справился с управлением идопустил опрокидывание транспортного средства, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

Отмечается, что большегруз перевернулся на бок. На место прибыли рабочие, которые помогли поднять транспортное средство. Движение на дороге временно перекрывалось.

О том, пострадал ли кто-то, пока неизвестно. Свидетели отмечают, что дорожное полотно было скользким.

Ранее сообщалось, что Range Rover на скорости протаранил фуру на ЕКАД.

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#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Фура#18+#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
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