Фура перевернулась в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Водитель грузовика в какой-то момент не справился с управлением идопустил опрокидывание транспортного средства, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
Отмечается, что большегруз перевернулся на бок. На место прибыли рабочие, которые помогли поднять транспортное средство. Движение на дороге временно перекрывалось.
О том, пострадал ли кто-то, пока неизвестно. Свидетели отмечают, что дорожное полотно было скользким.
Ранее сообщалось, что Range Rover на скорости протаранил фуру на ЕКАД.