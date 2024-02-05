Фура застряла на трамвайных путях в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Известно, что тагильчане попросили дорожников помочь. Они пообещали, что направят погрузчик, чтобы вытянуть большегруз. Об этом сообщается в сообществе ОД «Тагил без ям — Общественное движение».
В комментариях к посту тагильчане возмущаются тем, что на данном участке дороги асфальт вровень с трамвайными путями, что создает неудобства.
Мало того, что на мосту жесткие перепады по дорожному полотну, еще и людям нормально на развернуться. Сколько его можно делать, — пишет тагильчанин Сергей.
Отметим, что на момент публикации грузовик уже был убран.
Ранее другой большегруз перевернулся в Нижнем Тагиле. Транспортное средство упало на бок.