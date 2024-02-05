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Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

В Нижнем Тагиле на трамвайных путях застрял грузовик

Фура застряла на трамвайных путях в Нижнем Тагиле

5 февраля 2024, 08:33
Фото: ОД «Тагил без ям — Общественное движение»

В Нижнем Тагиле на трамвайных путях застрял грузовик

На улице Циолковского в Нижнем Тагиле грузовик застрял на трамвайных путях.

Известно, что тагильчане попросили дорожников помочь. Они пообещали, что направят погрузчик, чтобы вытянуть большегруз. Об этом сообщается в сообществе ОД «Тагил без ям — Общественное движение».

В комментариях к посту тагильчане возмущаются тем, что на данном участке дороги асфальт вровень с трамвайными путями, что создает неудобства.

Мало того, что на мосту жесткие перепады по дорожному полотну, еще и людям нормально на развернуться. Сколько его можно делать, — пишет тагильчанин Сергей.

Отметим, что на момент публикации грузовик уже был убран.

Ранее другой большегруз перевернулся в Нижнем Тагиле. Транспортное средство упало на бок.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Свердловская область#Мост#Грузовик#Трамвайные пути#Асфальт#Дорожники#Железнодорожные пути#Екатеринбург#Большегруз#Дарья Сорокина
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