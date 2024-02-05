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Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

В Нижнем Тагиле перевозчик получил предостережение за игнорирование остановок

В Нижнем Тагиле перевозчика обязали соблюдать остановки

5 февраля 2024, 10:40
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле перевозчик получил предостережение за игнорирование остановок

Компанию-перевозчика «Союз-НТ» из Нижнего Тагила после проверки обязали соблюдать остановки на маршрутах автобусов.

Как выяснила редакция TagilCity.ru, предостережение перевозчику было объявлено 29 января 2024 года. Компанию обязали незамедлительно принять меры и обеспечить осуществление высадки пассажиров на остановочных пунктах, предусмотренных реестром маршрутов регулярных перевозок.

Специалисты Ространснадзора проводили проверку, так как у них появились сведения о нарушениях, которые причинили вред ценностям, охраняемым законодательством.

Ранее стало известно, что другой перевозчик Нижнего Тагила, ООО «Техноком», откладывает установку оборудования для звукового и визуального оповещение инвалидов об остановках.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Проверка#Перевозчик#Пассажиры#Водители#Остановки#Екатеринбург#Евгения Сафина
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