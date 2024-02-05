В Нижнем Тагиле перевозчика обязали соблюдать остановки

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Как выяснила редакция TagilCity.ru, предостережение перевозчику было объявлено 29 января 2024 года. Компанию обязали незамедлительно принять меры и обеспечить осуществление высадки пассажиров на остановочных пунктах, предусмотренных реестром маршрутов регулярных перевозок.
Специалисты Ространснадзора проводили проверку, так как у них появились сведения о нарушениях, которые причинили вред ценностям, охраняемым законодательством.
Ранее стало известно, что другой перевозчик Нижнего Тагила, ООО «Техноком», откладывает установку оборудования для звукового и визуального оповещение инвалидов об остановках.