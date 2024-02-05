tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

В туалетах колледжа Екатеринбурга появились окошки

В туалетах самого известного колледжа Екатеринбурга вырезали окошки

5 февраля 2024, 08:54
Фото: 1MI

В туалетах колледжа Екатеринбурга появились окошки

В колледже Ползунова в Екатеринбурге в туалетных кабинах появились окошки. В них видно лица тех, кто зашел в туалет.

Такое «новшество» появилось в дамских комнатах на втором и третьем этажах. Окошки вырезаны прямо в дверях, сообщает Е1.

Очевидцы отмечают, что окна появились утром 5 февраля. Одна из студентов считает, что их вырезали с той целью, чтобы контролировать, курит ли кто-то в туалете или нет.

Также она отметила, что в учреждении назначили дежурных по курению. Директор колледжа Андрей Козлов был удивлен, увидев снимки из туалетов. Он назвал это недоразумением и обещал разобраться в ситуации и поставить в дамские комнаты обычные двери.

Ранее школьницу в Курганской области избили в туалете за негативный комментарий.

Туалеты отремонтируют в школе Екатеринбурга. По 2 тысячи собирают с родителей
Узнать подробнее
Читайте также:
Общественные туалеты появились в центре ЕкатеринбургаДевочка разбила голову в туалете детского сада в Кировграде. Ей заплатят 40 тысячЧистота в туалетах Нижнего Тагила за 4,6 млн рублей и новый рекорд России
#Общество#Свердловская область#Образование#Колледж#Екатеринбург#Двери#Туалеты#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Конец интернета: хакерская атака или эксперимент спецслужб?
Сегодня, 09:02
Взял карабин отца: в Нижнем Тагиле погиб 15-летний сын известного бизнесмена
Сегодня, 07:14
«Древо жизни» появится в новом сквере на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле
3 февраля, 11:29
Прокуратура узнает причину задержки рейсов в Кольцово
Сегодня, 06:31
Победители конкурсов в селах под Нижним Тагилом получили награды
Сегодня, 05:46
На концерт певца Shaman в Екатеринбурге пришла Екатерина Мизулина
Сегодня, 08:16