В туалетах самого известного колледжа Екатеринбурга вырезали окошки

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Такое «новшество» появилось в дамских комнатах на втором и третьем этажах. Окошки вырезаны прямо в дверях, сообщает Е1.
Очевидцы отмечают, что окна появились утром 5 февраля. Одна из студентов считает, что их вырезали с той целью, чтобы контролировать, курит ли кто-то в туалете или нет.
Также она отметила, что в учреждении назначили дежурных по курению. Директор колледжа Андрей Козлов был удивлен, увидев снимки из туалетов. Он назвал это недоразумением и обещал разобраться в ситуации и поставить в дамские комнаты обычные двери.
Ранее школьницу в Курганской области избили в туалете за негативный комментарий.