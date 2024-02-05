Житель Екатеринбурга похищал из квартир украшения, деньги, технику и одежду

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Мужчина залезал по ночам в квартиры, которые расположены на первом и втором этажах, пользуясь открытыми окнами или наличием балкона. Из жилищ он выносил деньги, технику, вещи и украшения, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Екатеринбуржец, забирая украденное, выходил из квартир в подъезд. При этом он не беспокоился, что в момент кражи хозяева могут оказаться дома. Домушник орудовал в Кировском, Пионерском и Октябрьском районах, а также на Химмаше и ЖБИ.
В отношении него возбудили уголовное дело. После завершения следствия материалы были переданы в суд.
Напомним, в Каменске-Уральском полиция объявила в розыск двух местных жителей за кражи и мошенничество.