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Житель Екатеринбурга совершил 14 квартирных краж на сумму более 593 тысячи

Житель Екатеринбурга похищал из квартир украшения, деньги, технику и одежду

5 февраля 2024, 10:19
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга совершил 14 квартирных краж на сумму более 593 тысячи

54-летний мужчина в Екатеринбурге совершал хищения личного имущества в квартирах с 2021 по 2023 год.

Мужчина залезал по ночам в квартиры, которые расположены на первом и втором этажах, пользуясь открытыми окнами или наличием балкона. Из жилищ он выносил деньги, технику, вещи и украшения, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Екатеринбуржец, забирая украденное, выходил из квартир в подъезд. При этом он не беспокоился, что в момент кражи хозяева могут оказаться дома. Домушник орудовал в Кировском, Пионерском и Октябрьском районах, а также на Химмаше и ЖБИ.

В отношении него возбудили уголовное дело. После завершения следствия материалы были переданы в суд.

Напомним, в Каменске-Уральском полиция объявила в розыск двух местных жителей за кражи и мошенничество.

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