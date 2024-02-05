Житель Екатеринбурга похищал из квартир украшения, деньги, технику и одежду

Екатеринбуржец, забирая украденное, выходил из квартир в подъезд. При этом он не беспокоился, что в момент кражи хозяева могут оказаться дома. Домушник орудовал в Кировском, Пионерском и Октябрьском районах, а также на Химмаше и ЖБИ.