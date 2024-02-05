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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Из «Домодедово» не может улететь житель Екатеринбурга

Житель Екатеринбурга застрял в «Домодедово»

5 февраля 2024, 11:07
Фото: 1MI

Из «Домодедово» не может улететь житель Екатеринбурга

Житель Екатеринбурга пожаловался на то, что он не может уже более двух часов улететь в родной город из московского аэропорта «Домодедово».

Вылет должен осуществляться «Уральскими авиалиниями» уже более двух часов, пишет Е1.

Пассажиры не знают причину. Однако было объявлено, что всех их пересадят в другое воздушное судно. Ожидающим пассажирам бесплатно раздали воду.

Ранее прокуратура намеревалась узнать причину задержки рейсов в Кольцово. Дело в том, что 5 февраля в екатеринбургском аэропорту два рейса авиакомпании «Якутия» были задержаны из-за позднего прилета самолетов.

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#Происшествия#Свердловская область#Самолет#Уральские авиалинии#Рейс#Домодедово#Ожидание#Екатеринбург#Задержка рейса#Дарья Сорокина
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