Житель Екатеринбурга застрял в «Домодедово»

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Вылет должен осуществляться «Уральскими авиалиниями» уже более двух часов, пишет Е1.
Пассажиры не знают причину. Однако было объявлено, что всех их пересадят в другое воздушное судно. Ожидающим пассажирам бесплатно раздали воду.
Ранее прокуратура намеревалась узнать причину задержки рейсов в Кольцово. Дело в том, что 5 февраля в екатеринбургском аэропорту два рейса авиакомпании «Якутия» были задержаны из-за позднего прилета самолетов.