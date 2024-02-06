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Исаевич: За год МСП сумели привлечь более 312 млрд под «зонтичные» поручительства

Исаевич: За год МСП сумели привлечь более 312 млрд под «зонтичные» поручительства

6 февраля 2024, 09:46
Фото: Изображение Midjourney
Руководитель Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что про итогам прошлого года с помощью «зонтичных» поручительств КМСП малый и средний бизнес получил кредиты на общую сумму более 312 миллиардов рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в 2022 году.

Как передает tass.ru, примерно половина из этой суммы (153 млрд рублей) была предоставлена малому и среднему бизнесу, который работает в реальном секторе экономики. По сравнению с показателем предыдущего года прирост составил 36%. Значительная доля из выданных кредитов под «зонтичные» поручительства пришлась на микробизнес — 76% от общего числа, сообщил Исаевич.

Также произошли изменения в структуре использования средств, полученных под «зонтичные» поручительства. Доля инвестиционных кредитов выросла с 25% в 2022 году до 34% в 2023 году.

Наибольший рост объемов кредитования под поручительства Корпорации МСП был зафиксирован в гостиничном бизнесе и общепите (+145%), административной деятельности (+110%), культуре и спорте (90%), а также в сферах транспортировки и хранения (68%).

Москва занимает первое место по приросту объемов кредитования под поручительства Корпорации МСП (72 млрд рублей, +93%). В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург (23,6 млрд рублей, +66%), Московская область (19,7 млрд, +47%), Свердловская область (11,7 млрд, +64%), Республика Татарстан (8,1 млрд, +66%).

Среди банков лидерами по объемам предоставленных кредитных средств под «зонтичные» поручительства в 2023 году стали Сбербанк (99,7 млрд рублей), Альфа-Банк (95,8 млрд), ВТБ (35,7 млрд), Совкомбанк (20,1 млрд) и МСП Банк (19,6 млрд рублей).

Значительный рост показал Альфа-Банк, увеличив общую сумму предоставленных кредитных средств на 62,6 миллиарда рублей (+189%).

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