Исаевич: За год МСП сумели привлечь более 312 млрд под «зонтичные» поручительства

Как передает tass.ru, примерно половина из этой суммы (153 млрд рублей) была предоставлена малому и среднему бизнесу, который работает в реальном секторе экономики. По сравнению с показателем предыдущего года прирост составил 36%. Значительная доля из выданных кредитов под «зонтичные» поручительства пришлась на микробизнес — 76% от общего числа, сообщил Исаевич.