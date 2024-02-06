Открыт прием заявок на участие в 3-м сезоне сценарной лаборатории «Ленфильма»

Участниками конкурса могут стать режиссеры-дебютанты, причем как вместе со сценаристами, так и самостоятельно. Обязательным условием для будущих лаборантов является наличие хотя бы одного снятого фильма, хотя бы короткометражного. Шорт-лист, в который внесут 30 отобранных членами жюри работ, опубликуют в начале мая. А уже к середине месяца объявят окончательный список студентов лаборатории, пишет properm.ru.