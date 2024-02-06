Открыт прием заявок на участие в 3-м сезоне сценарной лаборатории «Ленфильма»

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Подать зявку можно до 31 марта.
Участниками конкурса могут стать режиссеры-дебютанты, причем как вместе со сценаристами, так и самостоятельно. Обязательным условием для будущих лаборантов является наличие хотя бы одного снятого фильма, хотя бы короткометражного. Шорт-лист, в который внесут 30 отобранных членами жюри работ, опубликуют в начале мая. А уже к середине месяца объявят окончательный список студентов лаборатории, пишет properm.ru.
Сообщается, что обучение рассчитано на год. Очный формат предусматривает три сессии — летнюю, осеннюю и зимнюю. Участники конкурса будут посещать лекции и семинары, а также работать в тесном взаимодействии с кураторами из «Ленфильма». Каждому участнику будет предоставлена индивидуальная поддержка.
Участие в лаборатории полностью бесплатное, организаторы возьмут на себя расходы на проезд и проживание участников в северной столице на время очных занятий.
Финальной частью мероприятия будет презентация работ перед представителями Минкульта, продюсерами, сотрудниками кинокомпаний. Один из проектов будет выбран для дальнейшей реализации на киностудии.
Гендиректор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков отметил, что предыдущие сезоны лаборатории доказали свою эффективность, и поэтому решено было продолжить проект. Второй сезон завершился победой проекта Нины Воловой под названием «Фейерверки днем», который студия также планирует взять на реализацию. Также руководитель студии выразил благодарность Минкульту за стремление поддерживать молодых кинематографистов.