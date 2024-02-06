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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Прокуратура Швеции планирует объявить о прекращении расследования взрывов на СП

6 февраля 2024, 12:15
Прокуратура в Швеции намерена объявить о завершении расследования взрывов на «Северных потоках». По информации издания Süddeutsche Zeitung, это произойдет уже в ближайшие дни, пишет Pravda.Ru.

По мнению экспертов, предполагаемо, прекращение расследования связано с тем, что не удалось найти подозреваемых.

«Вероятно, шведским властям не удалось определить конкретного подозреваемого в стране», — сообщают журналисты, ссылаясь на свои источники и результаты совместного расследования с телерадиокомпаниями NDR, WDR и изданием Zeit.

Ожидается, что шведский прокурор Матс Люнгквист вскоре объявит о завершении расследования.

Ранее журналисты издания Expressen сообщили, что Люнгквист планирует в ближайшее время принять решение по расследованию, однако не было уточнено, какое именно.

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