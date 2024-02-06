Прокуратура Швеции планирует объявить о прекращении расследования взрывов на СП

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
По мнению экспертов, предполагаемо, прекращение расследования связано с тем, что не удалось найти подозреваемых.
«Вероятно, шведским властям не удалось определить конкретного подозреваемого в стране», — сообщают журналисты, ссылаясь на свои источники и результаты совместного расследования с телерадиокомпаниями NDR, WDR и изданием Zeit.
Ожидается, что шведский прокурор Матс Люнгквист вскоре объявит о завершении расследования.
Ранее журналисты издания Expressen сообщили, что Люнгквист планирует в ближайшее время принять решение по расследованию, однако не было уточнено, какое именно.