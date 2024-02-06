tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:40

Published Сегодня, 18:40

Modified Сегодня, 18:42

Updated Сегодня, 18:42

Специалисты развеяли пять мифов о ремонте автомобилей

6 февраля 2024, 18:40
Часто автовладельцы обращаются к «независимым мастерам» для ремонта своих автомобилей. В отличие от официальных дилеров, такие мастерские готовы работать с различными марками автомобилей.

Однако есть мнение, что услуги «независимых мастеров» не всегда качественные. Автоэксперты опровергли распространенные мифы о таких станциях техобслуживания и поделились информацией в интернете, пишет pravda.ru.

Согласно этой информации, автомобиль может быть принят в официальном сервисном центре после ремонта у «независимого мастера». Официальные станции техобслуживания не всегда предлагают более качественные услуги по сравнению со станциями, которые не являются официальными представителями автомобильного бренда. При этом стоимость ремонта у дилеров может быть заметно выше.

Также не следует полагаться на распространенный миф о том, что представители дилера используют более качественные автозапчасти. Иногда и они прибегают к использованию деталей низкого качества.

Автоэксперты отмечают, что утверждение о том, что «независимые мастера» предоставляют ограниченный спектр услуг, не соответствует действительности. Также это не так, что их работа схожа с обычным гаражом.

Подпишитесь
«С первого дня на контроле»: Пинаев высказался об инциденте в школе Нижнего Тагила
Сегодня, 15:06
В Екатеринбурге неизвестный чуть не сорвал концерт SHAMANа, сообщив о минировании
Сегодня, 15:00
Житель Нижнего Тагила получил очередной приз за сайты для россиян с инвалидностью
Сегодня, 10:32
В марте 40 новых автобусов выйдут на маршруты в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:45
Здание аварийного Дома культуры снесут в поселке под Нижним Тагилом
Сегодня, 12:29
Тряхнуло хорошенько: сильное землетрясение произошло между Серовом и Краснотурьинском
Сегодня, 12:51