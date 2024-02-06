Специалисты развеяли пять мифов о ремонте автомобилей

Posted Сегодня, 18:40
Published Сегодня, 18:40
Modified Сегодня, 18:42
Updated Сегодня, 18:42
Однако есть мнение, что услуги «независимых мастеров» не всегда качественные. Автоэксперты опровергли распространенные мифы о таких станциях техобслуживания и поделились информацией в интернете, пишет pravda.ru.
Согласно этой информации, автомобиль может быть принят в официальном сервисном центре после ремонта у «независимого мастера». Официальные станции техобслуживания не всегда предлагают более качественные услуги по сравнению со станциями, которые не являются официальными представителями автомобильного бренда. При этом стоимость ремонта у дилеров может быть заметно выше.
Также не следует полагаться на распространенный миф о том, что представители дилера используют более качественные автозапчасти. Иногда и они прибегают к использованию деталей низкого качества.
Автоэксперты отмечают, что утверждение о том, что «независимые мастера» предоставляют ограниченный спектр услуг, не соответствует действительности. Также это не так, что их работа схожа с обычным гаражом.