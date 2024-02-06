Специалисты развеяли пять мифов о ремонте автомобилей

Согласно этой информации, автомобиль может быть принят в официальном сервисном центре после ремонта у «независимого мастера». Официальные станции техобслуживания не всегда предлагают более качественные услуги по сравнению со станциями, которые не являются официальными представителями автомобильного бренда. При этом стоимость ремонта у дилеров может быть заметно выше.