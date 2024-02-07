Антитабачная политика РФ получила международную оценку

«Необходимо стремиться к тому, чтобы полностью избавиться от вредного воздействия табака в России. Но количество курильщиков за последние несколько лет в стране остается неизменным — это почти 30 миллионов человек. Это значит, что действующий сейчас ограничительный подход не работает. И в случае продолжения внедрения ограничений эти заядлые курильщики перейдут к потреблению нелегальных продуктов», — заявил доктор экономических наук, директор института экономики, управления и права МГПУ Руслан Абрамов.