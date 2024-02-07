Белоусов: Сервисы МСП. РФ стали использоваться чаще на 30%

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Белоусов отметил востребованность цифровой платформы МСП.РФ у среднего и малого бизнеса, подчеркнув, что за 2023 год количество пользователей сервиса выросло вдвое и сейчас на платформе свыше 670 тыс. пользователей, пишет РИА Новости.
За два года цифровая платформа МСП.РФ перешла от заявительного порядка до адресного подбора для пользователей мер поддержки и услуг. Используется индивидуальный подход к пользователю — подбираются приоритетные для конкретного человека меры поддержки и составляется список факторов, которые могут препятствовать получить данную меру в настоящий момент.
Белоусов объяснил, что в основе такого подхода лежит цифровой профиль, который еще в декабре 2022 года был запущен на МСП.РФ. За это время функционалом профиля воспользовались более 14 тысяч российских предпринимателей. При этом, подчеркнул Белоусов, контент, сервисы и инструменты платформы постоянно совершенствуются. Для усовершенствования функционала используется обратная связь с предпринимателями, а также учитываются результаты ежегодного тестирования сервисов МСП.РФ.
За минувший год в два раза увеличилось количество пользователей МСП.РФ из числа самозанятых и на 70% — индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Наибольший интерес к сервисам МСП.РФ проявляют представители сферы торговли. На втором месте — сфера обрабатывающих производств, число представителей которой увеличилось за прошлый год в 1,7 раза. Также вдвое увеличилось количество пользователей из других сфер бизнеса, таких как гостиничный бизнес и общепит, строительство, здравоохранение, транспортировка и хранение, сельское хозяйство.
На платформе МСП.РФ размещено более тысячи мер поддержки и свыше 30 сервисов для бизнеса из всех 89 российских регионов.