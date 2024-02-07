Белоусов: Сервисы МСП. РФ стали использоваться чаще на 30%

Белоусов объяснил, что в основе такого подхода лежит цифровой профиль, который еще в декабре 2022 года был запущен на МСП.РФ. За это время функционалом профиля воспользовались более 14 тысяч российских предпринимателей. При этом, подчеркнул Белоусов, контент, сервисы и инструменты платформы постоянно совершенствуются. Для усовершенствования функционала используется обратная связь с предпринимателями, а также учитываются результаты ежегодного тестирования сервисов МСП.РФ.