Чай с апельсином — идеальный напиток для поднятия настроения

Шаг 3: Процедите настой цедры и доведите его до кипения. Залейте черный чай горячим апельсиновым настоем, закройте чайник и дайте настояться в течение 5 минут. После этого разлейте чай по чашкам и добавьте в каждую порцию апельсиновый сок и сахар в соответствии с вашими предпочтениями.