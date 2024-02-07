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Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Чай с апельсином — идеальный напиток для поднятия настроения

7 февраля 2024, 12:49
Чай с апельсином — отличный напиток, который поможет поднять настроение даже в пасмурный день. Этот рецепт очень прост в приготовлении и требует доступных ингредиентов, пишет Pravda.Ru.

Для этого чая можно использовать любые спелые апельсины, а добавление сахара поможет еще больше выделить цитрусовые ноты. Даже если вы предпочитаете несладкие напитки, в данном случае сахар все равно стоит добавить.

Итак, что вам потребуется для приготовления чая с апельсином:

— 1 спелый апельсин,

— 500 мл питьевой воды,

— 2 чайные ложки черного чая,

— 2-4 чайные ложки сахара.

Приступим к приготовлению:

Шаг 1: Апельсин нужно тщательно вымыть щеткой, чтобы удалить восковое покрытие, которое обычно есть на цитрусовых. Затем обсушите его полотенцем.

Шаг 2: С помощью тонкой терки натрите цедру с апельсина. Разрежьте апельсин пополам и выжмите сок из половин. Поместите цедру в кувшин или ковшик и залейте ее кипятком. Закройте емкость и оставьте на 10 минут.

Шаг 3: Процедите настой цедры и доведите его до кипения. Залейте черный чай горячим апельсиновым настоем, закройте чайник и дайте настояться в течение 5 минут. После этого разлейте чай по чашкам и добавьте в каждую порцию апельсиновый сок и сахар в соответствии с вашими предпочтениями.

Полезный совет: Вы можете приготовить чай не только с апельсином, но и с другими цитрусовыми фруктами, такими как лимон, мандарин, лайм или грейпфрут. Попробуйте разные комбинации, чтобы насладиться разнообразием свежих и ароматных чаев с цитрусовыми нотками.

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