Чай с апельсином — идеальный напиток для поднятия настроения

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Для этого чая можно использовать любые спелые апельсины, а добавление сахара поможет еще больше выделить цитрусовые ноты. Даже если вы предпочитаете несладкие напитки, в данном случае сахар все равно стоит добавить.
Итак, что вам потребуется для приготовления чая с апельсином:
— 1 спелый апельсин,
— 500 мл питьевой воды,
— 2 чайные ложки черного чая,
— 2-4 чайные ложки сахара.
Приступим к приготовлению:
Шаг 1: Апельсин нужно тщательно вымыть щеткой, чтобы удалить восковое покрытие, которое обычно есть на цитрусовых. Затем обсушите его полотенцем.
Шаг 2: С помощью тонкой терки натрите цедру с апельсина. Разрежьте апельсин пополам и выжмите сок из половин. Поместите цедру в кувшин или ковшик и залейте ее кипятком. Закройте емкость и оставьте на 10 минут.
Шаг 3: Процедите настой цедры и доведите его до кипения. Залейте черный чай горячим апельсиновым настоем, закройте чайник и дайте настояться в течение 5 минут. После этого разлейте чай по чашкам и добавьте в каждую порцию апельсиновый сок и сахар в соответствии с вашими предпочтениями.
Полезный совет: Вы можете приготовить чай не только с апельсином, но и с другими цитрусовыми фруктами, такими как лимон, мандарин, лайм или грейпфрут. Попробуйте разные комбинации, чтобы насладиться разнообразием свежих и ароматных чаев с цитрусовыми нотками.