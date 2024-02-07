Эксперт рассказала о пользе гранатов для мозга

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
По мнению специалиста, как семена граната, так и свежевыжатый сок из него приносят одинаковые пользу здоровью. Гранаты содержат особое вещество — уролитин А, которое помогает улучшить мышечную силу, повысить эффективность физических упражнений, снизить дегенерацию хряща и уменьшить боль в суставах, пишет Pravda.Ru.
Исследования показывают, что уролитин А помогает замедлить процесс старения мозга, а также прогрессирование болезней Паркинсона и Альцгеймера. Кроме того, гранат способствует предотвращению многих возрастных заболеваний, включая онкологию, и защищает печень от воздействия токсинов. Он также полезен для предотвращения остеопороза и поддержания иммунитета, а также помогает с проблемами со сном.
Однако стоит учитывать, что есть некоторые ограничения в употреблении этого восточного фрукта. Например, его не рекомендуется есть при наличии аллергии или индивидуальной непереносимости. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта рекомендуется пить сок граната только разбавленным теплой водой, а в некоторых случаях — есть его только во время еды.