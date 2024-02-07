Эксперт рассказала о пользе гранатов для мозга

Однако стоит учитывать, что есть некоторые ограничения в употреблении этого восточного фрукта. Например, его не рекомендуется есть при наличии аллергии или индивидуальной непереносимости. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта рекомендуется пить сок граната только разбавленным теплой водой, а в некоторых случаях — есть его только во время еды.