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Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Эксперт рассказала о пользе гранатов для мозга

7 февраля 2024, 12:44
Для предупреждения возрастных нейро-дегенеративных заболеваний и онкологии медицинский эксперт Екатерина Ладыгина советует постоянно есть гранаты.

По мнению специалиста, как семена граната, так и свежевыжатый сок из него приносят одинаковые пользу здоровью. Гранаты содержат особое вещество — уролитин А, которое помогает улучшить мышечную силу, повысить эффективность физических упражнений, снизить дегенерацию хряща и уменьшить боль в суставах, пишет Pravda.Ru.

Исследования показывают, что уролитин А помогает замедлить процесс старения мозга, а также прогрессирование болезней Паркинсона и Альцгеймера. Кроме того, гранат способствует предотвращению многих возрастных заболеваний, включая онкологию, и защищает печень от воздействия токсинов. Он также полезен для предотвращения остеопороза и поддержания иммунитета, а также помогает с проблемами со сном.

Однако стоит учитывать, что есть некоторые ограничения в употреблении этого восточного фрукта. Например, его не рекомендуется есть при наличии аллергии или индивидуальной непереносимости. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта рекомендуется пить сок граната только разбавленным теплой водой, а в некоторых случаях — есть его только во время еды.

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