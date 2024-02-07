Нефтегазовые доходы российского бюджета выросли на 59% в январе

Также отмечается, что поступление нефтегазовых доходов в январе немного ниже базового уровня из-за отклонений в физических объемах. Однако прогнозируется, что в последующие месяцы доходы будут стабильно превышать базовый размер, согласно прогнозу социально-экономического развития.