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Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Нефтегазовые доходы российского бюджета выросли на 59% в январе

Нефтегазовые доходы российского бюджета выросли на 59% в январе

7 февраля 2024, 08:43
Фото: Изображение Midjourney
В Министерстве финансов России объявили, что доходы от нефти и газа в российском бюджете выросли на 58,7% в январе.

По данным ведомства, они составили 675 млрд рублей, что значительно превышает показатели прошлого года. Рост доходов связан преимущественно с увеличением цен на нефть, пишет RT.

Также отмечается, что поступление нефтегазовых доходов в январе немного ниже базового уровня из-за отклонений в физических объемах. Однако прогнозируется, что в последующие месяцы доходы будут стабильно превышать базовый размер, согласно прогнозу социально-экономического развития.

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