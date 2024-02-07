Нефтегазовые доходы российского бюджета выросли на 59% в январе

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
По данным ведомства, они составили 675 млрд рублей, что значительно превышает показатели прошлого года. Рост доходов связан преимущественно с увеличением цен на нефть, пишет RT.
Также отмечается, что поступление нефтегазовых доходов в январе немного ниже базового уровня из-за отклонений в физических объемах. Однако прогнозируется, что в последующие месяцы доходы будут стабильно превышать базовый размер, согласно прогнозу социально-экономического развития.