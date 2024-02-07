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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

СК возбудил дело после убийства мужем больной жены в Первоуральске

СК начал расследование после смерти супругов в Первоуральске

7 февраля 2024, 11:05
Фото: 1MI

СК возбудил дело после убийства мужем больной жены в Первоуральске

Сотрудники Следкома проведут расследование по факту убийства и самоубийства в Первоуральске.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели супружеской пары. Известно, что во время осмотра места ЧП признаков того, что в квартире в момент убийства и суицида находились посторонние, не обнаружилось, рассказали в пресс-службе регионального СКР.

Младший сын погибших не знает, что произошло с его родителями. Подростку рассказали, что они попали в дорожную аварию.

Напомним, мужчина в Первоуральске, работавший шофером, убил свою жену, которая была больна туберкулезом, а после этого он покончил с собой. У них остались двое сыновей 20 и 14 лет.

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