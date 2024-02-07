СК начал расследование после смерти супругов в Первоуральске

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели супружеской пары. Известно, что во время осмотра места ЧП признаков того, что в квартире в момент убийства и суицида находились посторонние, не обнаружилось, рассказали в пресс-службе регионального СКР.
Младший сын погибших не знает, что произошло с его родителями. Подростку рассказали, что они попали в дорожную аварию.
Напомним, мужчина в Первоуральске, работавший шофером, убил свою жену, которая была больна туберкулезом, а после этого он покончил с собой. У них остались двое сыновей 20 и 14 лет.