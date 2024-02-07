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Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

В Екатеринбурге затопило девятиэтажку

В Екатеринбурге опасно затопило дом

7 февраля 2024, 09:53
Фото: 1MI

В Екатеринбурге затопило девятиэтажку

Девятиэтажный дом на улице Амундсена, 73 заливает водой. По словам жителя дома, вода льется с крыши. При этом она задевает элетрощитки и провода, что создает угрозу для жителей.

О произошедшем свердловчанин рассказал Е1.

С крыши капает все — провода, щиток рядом. Вода по проводам идет. По ходу, к утру затопит полностью, — рассказал екатеринбуржец.

Обслуживанием данного дома занимается УК «Стандарт». В аварийной службе рассказали, что проблема заключается в ливневке — из-за ряда причин вода не уходит с кровли, а напротив, льется в дома. В ближайшее время этот вопрос обещали решить.

Ранее екатеринбуржцы пожаловались на затопленный фекалиями дом.

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#Происшествия#Вода#Провода#Крыша#Дом#Затопление#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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