В Екатеринбурге опасно затопило дом

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
О произошедшем свердловчанин рассказал Е1.
С крыши капает все — провода, щиток рядом. Вода по проводам идет. По ходу, к утру затопит полностью, — рассказал екатеринбуржец.
Обслуживанием данного дома занимается УК «Стандарт». В аварийной службе рассказали, что проблема заключается в ливневке — из-за ряда причин вода не уходит с кровли, а напротив, льется в дома. В ближайшее время этот вопрос обещали решить.
Ранее екатеринбуржцы пожаловались на затопленный фекалиями дом.