Экономист Голубчик: Индия заменит поставщика бананов в России

Большая часть коммерческих бананов (95%) — это сорт Кавендиш, который одинаково вкусный и банановый, как и эквадорский. Просто в Эквадоре была разработана эффективная транспортная логистика для доставки бананов, поэтому они стали привычными для нас. Тем не менее, из-за ухода крупных контейнерных линий доставка бананов из Эквадора стала неудобной.