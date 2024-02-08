Экономист Голубчик: Индия заменит поставщика бананов в России

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Однако Индия является крупным поставщиком бананов на мировом рынке и может полностью удовлетворить потребности потребителей в этом фрукте, пишет pravda.ru.
Большая часть коммерческих бананов (95%) — это сорт Кавендиш, который одинаково вкусный и банановый, как и эквадорский. Просто в Эквадоре была разработана эффективная транспортная логистика для доставки бананов, поэтому они стали привычными для нас. Тем не менее, из-за ухода крупных контейнерных линий доставка бананов из Эквадора стала неудобной.
Эксперт исключает возможность дефицита бананов в России, поскольку Индия способна полностью покрыть потребности потребителей. Кроме того, есть возможность сотрудничества и с другими поставщиками, такими как Вьетнам.
Однако следует ожидать изменения цены на бананы в ближайшем будущем. После переориентации закупочной деятельности с Эквадора на другие регионы, стоимость бананов, скорее всего, увеличится.