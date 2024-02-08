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Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

В России 35% респондентов готовы работать под руководством искусственного интеллекта

8 февраля 2024, 11:22
Опрос, проведенный аналитиками, показал, что в России только 35% людей готовы работать под руководством искусственного интеллекта (ИИ). Большинство опрошенных считает, что лучше иметь человека в качестве начальника.

Только 9% согласились бы доверить задачи ИИ, так как считают их простыми, пишет RT.

В опросе также было выявлено, что основными положительными чертами идеального начальника для россиян являются человечность, профессионализм и оптимизм. Среди отрицательных черт наиболее негативно оцениваются скупость, паникёрство и неумение разбираться в работе подчиненных.

Кроме того, половина опрошенных готовы терпеть плохого руководителя. Немногие надеются на увольнение начальника, а еще меньше боятся потерять свою работу.

В исследовании приняли участие 2 тысячи работающих россиян.

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