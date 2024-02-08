В России 35% респондентов готовы работать под руководством искусственного интеллекта

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Только 9% согласились бы доверить задачи ИИ, так как считают их простыми, пишет RT.
В опросе также было выявлено, что основными положительными чертами идеального начальника для россиян являются человечность, профессионализм и оптимизм. Среди отрицательных черт наиболее негативно оцениваются скупость, паникёрство и неумение разбираться в работе подчиненных.
Кроме того, половина опрошенных готовы терпеть плохого руководителя. Немногие надеются на увольнение начальника, а еще меньше боятся потерять свою работу.
В исследовании приняли участие 2 тысячи работающих россиян.