Вредные добавки в муку: что нужно знать

Некоторые запрещенные добавки, такие как семикарбазид и броматы, были обнаружены в российских образцах белого хлеба. Врач-диетолог, терапевт и кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева рассказала о последнем исследовании, которое было проведено в 2023 году. Оказалось, что более 5% образцов содержали эти опасные добавки.