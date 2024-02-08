Вредные добавки в муку: что нужно знать

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Исследования говорят о том, что некоторые производители прибегают к использованию вредных веществ без соответствующего разрешения, что может вызывать проблемы со здоровьем.
Некоторые запрещенные добавки, такие как семикарбазид и броматы, были обнаружены в российских образцах белого хлеба. Врач-диетолог, терапевт и кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева рассказала о последнем исследовании, которое было проведено в 2023 году. Оказалось, что более 5% образцов содержали эти опасные добавки.
Семикарбазид, бромат калия и бромат кальция — это окислительные «улучшители» муки, которые используются для увеличения объема и пышности выпечки. Однако они не входят в список разрешенных добавок по техническому регламенту Таможенного союза.