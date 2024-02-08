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Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Вредные добавки в муку: что нужно знать

8 февраля 2024, 06:39
Если вы предпочитаете пышные ярко-белые булочки вместо ржаного хлеба, возможно, стоит задуматься о своих привычках, пишет Pravda.Ru.

Исследования говорят о том, что некоторые производители прибегают к использованию вредных веществ без соответствующего разрешения, что может вызывать проблемы со здоровьем.

Некоторые запрещенные добавки, такие как семикарбазид и броматы, были обнаружены в российских образцах белого хлеба. Врач-диетолог, терапевт и кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева рассказала о последнем исследовании, которое было проведено в 2023 году. Оказалось, что более 5% образцов содержали эти опасные добавки.

Семикарбазид, бромат калия и бромат кальция — это окислительные «улучшители» муки, которые используются для увеличения объема и пышности выпечки. Однако они не входят в список разрешенных добавок по техническому регламенту Таможенного союза.

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