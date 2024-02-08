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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Заместитель главы МИД России: Азиатский вектор — самодостаточное направление

8 февраля 2024, 06:03
Заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что Россия неуклонно движется в сторону Азии, и это стратегическое направление ее внешней политики.

Он отметил, что это решение не является временным или вызванным обстоятельствами, а основано на собственных интересах, пишет rtvi.com.

Руденко также подчеркнул, что западные страны пытаются представить ситуацию иначе, утверждая, что Москва вынуждена обратиться к Азии из-за препятствий, возникших в США и Европе. Однако он назвал это «подачей своих желаний за реальность» и выразил сомнение в правдивости такого мнения на Западе.

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