Руденко также подчеркнул, что западные страны пытаются представить ситуацию иначе, утверждая, что Москва вынуждена обратиться к Азии из-за препятствий, возникших в США и Европе. Однако он назвал это «подачей своих желаний за реальность» и выразил сомнение в правдивости такого мнения на Западе.