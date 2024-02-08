Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Он отметил, что это решение не является временным или вызванным обстоятельствами, а основано на собственных интересах, пишет rtvi.com.
Руденко также подчеркнул, что западные страны пытаются представить ситуацию иначе, утверждая, что Москва вынуждена обратиться к Азии из-за препятствий, возникших в США и Европе. Однако он назвал это «подачей своих желаний за реальность» и выразил сомнение в правдивости такого мнения на Западе.