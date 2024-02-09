Тимофей Кузнецов: инфраструктуру на Севере нужно делать «под ключ»

«Если изначально был исключительно бизнес по производству зданий, то дальше, чтобы удовлетворить наших заказчиков, мы научились оказывать им качественные услуги по транспортировке и сборке данных зданий на объектах. Далее, чтобы построенные здания стали единым комплексом, нам потребовалось научиться строить объекты „под ключ“, с внутриплощадочными сетями, очистными сооружениями, независимыми энергоузлами и тд. Отсюда вышло направление блочного технологического оборудования. Блоки-то мы все равно сами производим», — рассказал Тимофей Кузнецов.