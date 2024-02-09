Тимофей Кузнецов: инфраструктуру на Севере нужно делать «под ключ»

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:52
Согласно опыту эксперта в области производства и строительства быстровозводимых зданий различных назначений на удаленных территориях Тимофея Игоревича Кузнецова, развитие инфраструктуры Дальнего Востока и Крайнего Севера может стать залогом успеха Российской Федерации на долгие годы, однако необходим комплексный подход.
Именно в регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока расположена большая часть объектов бизнесмена. Важной частью деятельности является именно обустройство объектов промышленной и вспомогательной инфраструктуры «под ключ» на удаленных территориях, сообщает ng.ru
«Если изначально был исключительно бизнес по производству зданий, то дальше, чтобы удовлетворить наших заказчиков, мы научились оказывать им качественные услуги по транспортировке и сборке данных зданий на объектах. Далее, чтобы построенные здания стали единым комплексом, нам потребовалось научиться строить объекты „под ключ“, с внутриплощадочными сетями, очистными сооружениями, независимыми энергоузлами и тд. Отсюда вышло направление блочного технологического оборудования. Блоки-то мы все равно сами производим», — рассказал Тимофей Кузнецов.
Бизнесмен заявил, что богатства северных территорий и Дальнего Востока помогут России войти в тройку крупнейших экономик мира в ближайшее десятилетие. «Добыча природных богатств и развитие дорожной и городской инфраструктуры в этих регионах просто не могут не стать двигателями нашей страны», — резюмировал эксперт.
Как сообщает издание, в числе прочего Тимофей Кузнецов рассказал о высоком туристическом потенциале регионов Русского Севера. В холдинге была создана компания, специализирующаяся на объектах туристической и городской инфраструктуры. Среди них есть и быстровозводимые, и капитальные.