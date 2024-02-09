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Тимофей Кузнецов: инфраструктуру на Севере нужно делать «под ключ»

9 февраля 2024, 08:52
Создание полноценной инфраструктуры является одним из главных условий для развития богатейших регионов Севера и Дальнего Востока России.

Согласно опыту эксперта в области производства и строительства быстровозводимых зданий различных назначений на удаленных территориях Тимофея Игоревича Кузнецова, развитие инфраструктуры Дальнего Востока и Крайнего Севера может стать залогом успеха Российской Федерации на долгие годы, однако необходим комплексный подход.

Именно в регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока расположена большая часть объектов бизнесмена. Важной частью деятельности является именно обустройство объектов промышленной и вспомогательной инфраструктуры «под ключ» на удаленных территориях, сообщает ng.ru

Фото: из личного архива Тимофея Кузнецова

«Если изначально был исключительно бизнес по производству зданий, то дальше, чтобы удовлетворить наших заказчиков, мы научились оказывать им качественные услуги по транспортировке и сборке данных зданий на объектах. Далее, чтобы построенные здания стали единым комплексом, нам потребовалось научиться строить объекты „под ключ“, с внутриплощадочными сетями, очистными сооружениями, независимыми энергоузлами и тд. Отсюда вышло направление блочного технологического оборудования. Блоки-то мы все равно сами производим», — рассказал Тимофей Кузнецов.

Бизнесмен заявил, что богатства северных территорий и Дальнего Востока помогут России войти в тройку крупнейших экономик мира в ближайшее десятилетие. «Добыча природных богатств и развитие дорожной и городской инфраструктуры в этих регионах просто не могут не стать двигателями нашей страны», — резюмировал эксперт.

Как сообщает издание, в числе прочего Тимофей Кузнецов рассказал о высоком туристическом потенциале регионов Русского Севера. В холдинге была создана компания, специализирующаяся на объектах туристической и городской инфраструктуры. Среди них есть и быстровозводимые, и капитальные.

#Общество
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