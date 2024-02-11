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Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Житель Екатеринбурга ворует продукты из «Жизньмарта»

Мужчина закошмарил два «Жизньмарта» в Екатеринбурге

11 февраля 2024, 10:55
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга ворует продукты из «Жизньмарта»

В Екатеринбурге мужчина два раза пришел в разные точки «Жизньмарта», набирал там пакеты продуктов и уходил, не оплатив.

Известно, что горожанин атаковал торговые точки на Татищева, 96 и Крауля, 44. Воровать он любит мясо, сыры и продукцию из бакалеи, пишет Е1.

Управляющая одной из торговых точек сказала, что мужчина совершил два воровства общей сложностью около 15 тысяч рублей. Своровал ли он что-то ранее, неизвестно. Представители магазина сказали, что 12 февраля они обратятся в полицию.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга решил согреться и украл обогреватель из медцентра.

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#Происшествия#Полиция#Продукты#Кража#Мясо#Вор#Воровство#Сыр#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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