Мужчина закошмарил два «Жизньмарта» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Известно, что горожанин атаковал торговые точки на Татищева, 96 и Крауля, 44. Воровать он любит мясо, сыры и продукцию из бакалеи, пишет Е1.
Управляющая одной из торговых точек сказала, что мужчина совершил два воровства общей сложностью около 15 тысяч рублей. Своровал ли он что-то ранее, неизвестно. Представители магазина сказали, что 12 февраля они обратятся в полицию.
Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга решил согреться и украл обогреватель из медцентра.