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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Богатые хотят жить вечно: переливание крови от молодых и криоконсервация

Богатые хотят жить вечно: переливание крови от молодых и криоконсервация

12 февраля 2024, 16:07
Фото: Изображение Midjourney
Богачи инвестируют в сохранение молодости сотни тысяч долларов. Но станут ли сомнительные стартапы по продлению жизни реальными шагами на пути к вечной жизни, или это лишь попытка сыграть на извечном стремлении человека к бессмертию?

В надежде приостановить старение миллиардеры тратят тысячи долларов на трансфузии крови от молодых людей. Новомодную услугу предоставляет компания Ambrosia Питера Тиля — миллионера и сооснователя PayPal.

Несмотря на то, что проект заявлен в качестве экспериментального, за участие в нем придется раскошелиться на сумму от 6 тысяч до 200 тысяч долларов.

Врачи предостерегают пожилых клиентов Ambrosia: в результате таких экспериментов здоровью может быть нанесен серьезный вред.

Но миллиардеры убеждены, что если жить вечно у них не выйдет, то можно будет по крайней мере воскреснуть. Они вкладывают сотни тысяч долларов в криоконсервацию в надежде, что спустя годы ученые вернут к жизни их замороженные тела, пишет newia.ru.

Медики и в этом случае настроены скептически. Но это не мешает корпорациям предоставлять новомодные услуги. Криоконсервация всего тела обойдется в 200 тысяч долларов, а мозг можно заморозить всего за 80 тысяч.

Минимум в пять тысяч долларов обойдется криоконсервация усопшего домашнего любимца.

Суть еще одного способа жить вечно заключается в сохранении мозга путем его сканирования с последующим переводом в компьютерную симуляцию — для вечного существования в виртуальном формате.

На стартап Retro Biosciences из США, в рамках которого проводятся исследования в сфере плазменной терапии и перепрограммирования клеток, потратили уже более 18 миллионов долларов.

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