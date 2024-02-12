Богатые хотят жить вечно: переливание крови от молодых и криоконсервация

Но миллиардеры убеждены, что если жить вечно у них не выйдет, то можно будет по крайней мере воскреснуть. Они вкладывают сотни тысяч долларов в криоконсервацию в надежде, что спустя годы ученые вернут к жизни их замороженные тела, пишет newia.ru.