Богатые хотят жить вечно: переливание крови от молодых и криоконсервация

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
В надежде приостановить старение миллиардеры тратят тысячи долларов на трансфузии крови от молодых людей. Новомодную услугу предоставляет компания Ambrosia Питера Тиля — миллионера и сооснователя PayPal.
Несмотря на то, что проект заявлен в качестве экспериментального, за участие в нем придется раскошелиться на сумму от 6 тысяч до 200 тысяч долларов.
Врачи предостерегают пожилых клиентов Ambrosia: в результате таких экспериментов здоровью может быть нанесен серьезный вред.
Но миллиардеры убеждены, что если жить вечно у них не выйдет, то можно будет по крайней мере воскреснуть. Они вкладывают сотни тысяч долларов в криоконсервацию в надежде, что спустя годы ученые вернут к жизни их замороженные тела, пишет newia.ru.
Медики и в этом случае настроены скептически. Но это не мешает корпорациям предоставлять новомодные услуги. Криоконсервация всего тела обойдется в 200 тысяч долларов, а мозг можно заморозить всего за 80 тысяч.
Минимум в пять тысяч долларов обойдется криоконсервация усопшего домашнего любимца.
Суть еще одного способа жить вечно заключается в сохранении мозга путем его сканирования с последующим переводом в компьютерную симуляцию — для вечного существования в виртуальном формате.
На стартап Retro Biosciences из США, в рамках которого проводятся исследования в сфере плазменной терапии и перепрограммирования клеток, потратили уже более 18 миллионов долларов.