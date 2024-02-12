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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Диетолог назвала крольчатину самым полезным видом мяса

Диетолог назвала крольчатину самым полезным видом мяса

12 февраля 2024, 11:07
Фото: 1MI
По словам диетолога Людмилы Микитюк, кроличье мясо является наиболее полезным видом мяса для организма.

В беседе с NEWS.ru специалист пояснила, что мясо кролика является более полезным, чем говядина или свинина. Эксперт отметила, что крольчатина не относится к продуктам, входящим в повседневный рацион людей.

Мясо кролика содержит множество полезных веществ. Это фосфор, железо, цинк, белок и витамины группы В. В отличие от свиного и говяжьего мяса, крольчатина не содержит антибиотиков и гормонов. Кроме того, в его составе гораздо меньше жира и холестерина, чем в говядине и свинине. Это обеспечивает более легкую усвояемость крольчатины.

Специалист подчеркнула, что уникальный аминокислотный профиль кроличьего мяса является очень полезным для организма.

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