Диетолог назвала крольчатину самым полезным видом мяса

Мясо кролика содержит множество полезных веществ. Это фосфор, железо, цинк, белок и витамины группы В. В отличие от свиного и говяжьего мяса, крольчатина не содержит антибиотиков и гормонов. Кроме того, в его составе гораздо меньше жира и холестерина, чем в говядине и свинине. Это обеспечивает более легкую усвояемость крольчатины.