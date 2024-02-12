Дрессированный птенец из Екатеринбурга выступил на федеральном канале

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Ведущий шоу Дмитрий Шепелев подчеркнул, что давно замечал высокий уровень интеллекта у ворон. В этом с ним согласился и звездный гость программы Николай Валуев, который наблюдал за умело дрессированным птенцом в студии в компании своей кошки Мии.
Виктория, которая подобрала птицу, поделилась историей о Павлине. Вместе с супругом они нашли его в лесополосе возле своего дома, у пернатого были некоторые повреждения. В результате травмы у него вырос пушистый пушок вместо длинных перьев, и птенец получил свое необычное прозвище.
По данным хозяйки птицы, после участия в программе Павлин претерпел изменения: у него отросли перья, и он смог встать на крыло. Тем не менее, он по-прежнему предпочитает оставаться близко к своим хозяевам.
Ранее TagilCity.ru собирал подборку из тагильчан, которые попали на экраны телевизоров в 2023 году.