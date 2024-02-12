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Published Сегодня, 11:58

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Updated Сегодня, 12:00

Птенца из Екатеринбурга показали по телевизору

Дрессированный птенец из Екатеринбурга выступил на федеральном канале

12 февраля 2024, 11:58
Фото: 1MI

Птенца из Екатеринбурга показали по телевизору

Вороненок Павлин из Екатеринбурга стал звездой передачи «В кругу друзей» на «России 1». В ходе эфира он показал свое умение приносить палку по команде, строить пирамидку из колец и аккуратно складывать мелкие гайки в контейнер.

Ведущий шоу Дмитрий Шепелев подчеркнул, что давно замечал высокий уровень интеллекта у ворон. В этом с ним согласился и звездный гость программы Николай Валуев, который наблюдал за умело дрессированным птенцом в студии в компании своей кошки Мии.

Виктория, которая подобрала птицу, поделилась историей о Павлине. Вместе с супругом они нашли его в лесополосе возле своего дома, у пернатого были некоторые повреждения. В результате травмы у него вырос пушистый пушок вместо длинных перьев, и птенец получил свое необычное прозвище.

По данным хозяйки птицы, после участия в программе Павлин претерпел изменения: у него отросли перья, и он смог встать на крыло. Тем не менее, он по-прежнему предпочитает оставаться близко к своим хозяевам.

Ранее TagilCity.ru собирал подборку из тагильчан, которые попали на экраны телевизоров в 2023 году.

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#Общество#Телешоу#Екатеринбург#Птенец#Дарья Сорокина#Николай Валуев
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