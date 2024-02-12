Дрессированный птенец из Екатеринбурга выступил на федеральном канале

Виктория, которая подобрала птицу, поделилась историей о Павлине. Вместе с супругом они нашли его в лесополосе возле своего дома, у пернатого были некоторые повреждения. В результате травмы у него вырос пушистый пушок вместо длинных перьев, и птенец получил свое необычное прозвище.