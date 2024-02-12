Экоитоги, условный срок за угрозу убийством, ремонт и новый тест от TagilCity.ru

История с неожиданным концом. Житель Нижнего Тагила избивал свою супругу, дважды садился за руль в алкогольном и наркотическом опьянении, а также угрожал убить ее с ножом в руках. За все эти «достижения» мужчина получил условный срок и принудительные работы. Подробнее в репортаже TagilCity.ru.