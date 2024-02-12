Экоитоги, условный срок за угрозу убийством, ремонт и новый тест от TagilCity.ru

Posted Вчера, 17:12
Published Вчера, 17:12
Modified Вчера, 17:40
Updated Вчера, 17:40
12 февраля корреспонденты TagilCity.ru с помощью газоанализатора зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила. Диоксид азота превысил свои показатели в полтора раза, также данные показали наличие диоксид серы.
Каждую неделю журналисты TagilCity.ru следят, замеряют, анализируют и собирают всю информацию, касающуюся экологии Нижнего Тагила. Сегодняшний день — не исключение. Читайте в экоподборке: загрязнение рек, качество воздуха и другие экологические новости города.
История с неожиданным концом. Житель Нижнего Тагила избивал свою супругу, дважды садился за руль в алкогольном и наркотическом опьянении, а также угрожал убить ее с ножом в руках. За все эти «достижения» мужчина получил условный срок и принудительные работы. Подробнее в репортаже TagilCity.ru.
В мэрии Нижнего Тагила объявили новую закупку. На этот раз ищут подрядчика, который будет заниматься капитальным ремонтом школы №70, по адресу Ильича, 22. Порок суммы контракта составляет 165, 3 млн рублей. Все работы по закупке необходимо будет выполнить до 31 июля 2025 года.
Редакция TagilCity.ru продолжает выкладывать маленькие упражнения для проверки знаний читателей. Близится один из самых древних праздников русского человека и в преддверии Масленицы предлагаем вспомнить, какие особенности этого праздника дошли до наших дней.