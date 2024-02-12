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Posted Вчера, 17:12

Published Вчера, 17:12

Modified Вчера, 17:40

Updated Вчера, 17:40

Экоитоги, условный срок за угрозу убийством, ремонт и новый тест от TagilCity.ru

Экоитоги, условный срок за угрозу убийством, ремонт и новый тест от TagilCity.ru

12 февраля 2024, 17:12
Фото: Изображение Midjourney
Загрязнение рек и таблица Менделеева в воздухе Нижнего Тагила новые экоитоги недели. Угрозы убийством, абьюз, пьяная езда и неожиданное наказание, а также капитальный ремонт еще одной школы и новый тест: самое важное, что произошло за 12 февраля в Нижнем Тагиле.

12 февраля корреспонденты TagilCity.ru с помощью газоанализатора зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила. Диоксид азота превысил свои показатели в полтора раза, также данные показали наличие диоксид серы.

Диоксид азота превышен в 1,5 раза на вокзале в Нижнем Тагиле 12 февраля
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Каждую неделю журналисты TagilCity.ru следят, замеряют, анализируют и собирают всю информацию, касающуюся экологии Нижнего Тагила. Сегодняшний день — не исключение. Читайте в экоподборке: загрязнение рек, качество воздуха и другие экологические новости города.

Превышения веществ и грязные реки: экоитоги недели в Нижнем Тагиле
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История с неожиданным концом. Житель Нижнего Тагила избивал свою супругу, дважды садился за руль в алкогольном и наркотическом опьянении, а также угрожал убить ее с ножом в руках. За все эти «достижения» мужчина получил условный срок и принудительные работы. Подробнее в репортаже TagilCity.ru.

Угрожал убить жену, бил ее и дважды водил пьяным: суд не стал сажать жителя Тагила
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В мэрии Нижнего Тагила объявили новую закупку. На этот раз ищут подрядчика, который будет заниматься капитальным ремонтом школы №70, по адресу Ильича, 22. Порок суммы контракта составляет 165, 3 млн рублей. Все работы по закупке необходимо будет выполнить до 31 июля 2025 года.

Еще одну школу капитально отремонтируют в Нижнем Тагиле
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Редакция TagilCity.ru продолжает выкладывать маленькие упражнения для проверки знаний читателей. Близится один из самых древних праздников русского человека и в преддверии Масленицы предлагаем вспомнить, какие особенности этого праздника дошли до наших дней.

Повелитель блинов или скоморох? Вкусный тест на знание Масленицы
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