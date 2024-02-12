Эксперт Инга Беляева рассказала, каким должен быть состав хорошего шоколада

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Она отметила, что ключевым компонентом шоколада является масло какао, в котором содержатся кофеин и теобромин — природные составляющие, стимулирующие организм. Эти элементы объясняют бодрящее действие шоколада, способность снять усталость и повысить настроение благодаря наличию магния, который приносит радость.
Кроме того, шоколад обогащен другими важными микроэлементами, такими как кальций, фосфор, железо, натрий, а также витамины В1, В2 и РР, пишет pravda.ru.
Беляева также отметила положительное влияние шоколада на работу мозга. Однако она подчеркнула, что продукт может называться шоколадом только в том случае, если он содержит не менее 35% общего сухого остатка какао-продуктов, а именно не менее 18% масла какао и не менее 14% сухого обезжиренного остатка какао-продуктов.