Эксперт Инга Беляева рассказала, каким должен быть состав хорошего шоколада

Беляева также отметила положительное влияние шоколада на работу мозга. Однако она подчеркнула, что продукт может называться шоколадом только в том случае, если он содержит не менее 35% общего сухого остатка какао-продуктов, а именно не менее 18% масла какао и не менее 14% сухого обезжиренного остатка какао-продуктов.