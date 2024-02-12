Контрабанда и незаконный оборот оружия: подробности дела бывших украинских силовиков

Posted Вчера, 15:55
Published Вчера, 15:55
Modified Вчера, 15:57
Updated Вчера, 15:57
По версии суда, начиная с апреля 2014 года и до октября 2019 года Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский, бывшие сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины, создали преступную организацию, в которую привлекли других участников, пишет RT.
В 2020 году эта группировка похитила жителя Челябинска в попытке получить доступ к его криптокошельку, содержавшему сумму свыше 50 миллионов рублей. Кроме того, члены группы пытались убить сотрудника полиции из Донецкой Народной Республики.
«Участники преступной организации занимались контрабандой и незаконным оборотом оружия, в том числе взрывчатых веществ. В результате расследования были изъяты гранаты, самодельные взрывные устройства и огнестрельное оружие», — отмечается в официальном сообщении.
Участников этой группировки приговорили к лишению свободы на срок от девяти до 19 лет. Кроме того, им были назначены штрафы.