ЕР приглашает жителей регионов присоединиться к зимнему марафону «Сила России»

По словам секретаря генсовета ЕР, сфере спорта в нашей стране уделяется большое внимание. Турчак рассказал, что глава государства Владимир Путин поддерживает развитие не только спорта высших достижений, но и массового спорта, и отметил, что в рамках федеральных программ по всей России открываются новые дворцы спорта и спортивные секции. В субъектах РФ «Единая Россия» запустила партийный проект «Zа самбо», на базе штабов общественной поддержки открываются «Шахматные клубы Сергея Карякина». Кроме того, правящая партия реализует программу развития спорта и открытия спортивных объектов при правительственной поддержке, пишет mkset.ru.