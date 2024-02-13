ЕР приглашает жителей регионов присоединиться к зимнему марафону «Сила России»

Posted Вчера, 16:58
Published Вчера, 16:58
Modified Вчера, 16:58
Updated Вчера, 16:58
В ходе церемонии открытия марафона «Сила России» в Ханты-Мансийске Турчак рассказал, что по завершении прошлогоднего летнего этапа события организаторы поняли, что марафон стал объединяющей площадкой для множества российских профессионалов и любителей спорта. Поэтому было принято решение о проведении зимнего этапа одного из самых молодых проектов ЕР. «Уверен, марафон „Сила России“ будет проходить ежегодно», — подытожил политик.
По словам секретаря генсовета ЕР, сфере спорта в нашей стране уделяется большое внимание. Турчак рассказал, что глава государства Владимир Путин поддерживает развитие не только спорта высших достижений, но и массового спорта, и отметил, что в рамках федеральных программ по всей России открываются новые дворцы спорта и спортивные секции. В субъектах РФ «Единая Россия» запустила партийный проект «Zа самбо», на базе штабов общественной поддержки открываются «Шахматные клубы Сергея Карякина». Кроме того, правящая партия реализует программу развития спорта и открытия спортивных объектов при правительственной поддержке, пишет mkset.ru.
Согласно заявлению Александра Карелина, председателя оргкомитета «Силы России», в составе зимнего этапа марафона заявлены неделя лыжного спорта и неделя спорта на коньках. Помимо этого, во время мероприятий будут работать инклюзивные, семейные и другие спортивные площадки.
«Летом больше 200 тысяч участников „Силы России“ получили возможность пообщаться с маститыми спортсменами, тренерами, найти для себя предпочтительные виды спорта. Уверен, с зимним стартом будет так же», — подытожил Карелин.
По данным, размещенным на портале партии ER.RU, «Единая Россия» станет организатором лыжных выходных. Они пройдут 23, 24 и 25 февраля, а главным мероприятием этих дней станет фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова» в Подмосковье с участием олимпийских чемпионов. С 26 февраля стартует неделя спорта на коньках, а с 4 марта — неделя женского здоровья. С 11 марта в рамках марафона будут проводиться мероприятия семейной спортивной Масленицы.
Организаторы марафона не оставили без внимания и другие субъекты Федерации. В Ленобласти единороссы организовали открытую тренировку по следж-хоккею для участников СВО с инвалидностью, а в ДНР прошла тренировка по самбо для детей разного возраста. В Луганской народной республике проводится массовая «Зарядка с чемпионом».
Заместитель секретаря Свердловского регионального отделения «Единой России» по работе со сторонниками Сергей Карякин рассказал о мероприятиях, которые пройдут в регионе в рамках спортивного марафона.
«Свердловская область примет непосредственное участие во всероссийском зимнем марафоне „Сила России“, который пройдет на территории Екатеринбурга и области. Запланированы спортивные фестивали, конкурсы, открытые тренировки и мастер-классы от известных спортсменов по разным видам спорта.
Муниципалитеты уже запустили регистрацию на зимние тренировки. На сегодня у нас зарегистрировано более 20 площадок, на которых пройдет более 35 спортивных тренировок. По опыту летнего марафона, по нашим подсчетам, в мероприятиях должно принять участие около 3000 человек.
Это отличный способ весело провести время, поддержать друг друга. Приглашаем всех присоединиться, активно провести эту зиму и насладиться зимними видами спорта вместе!»