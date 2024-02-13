ВТБ Лизинг предлагает максимальные скидки на автомобили BAIC и KAIYI в феврале

Приобретая KAIYI E5 (РРЦ — 2 115 000 руб.), можно получить максимальную скидку 615 300 ₽. При этом, оформив автомобиль в лизинг с авансом 49%, ежемесячный платеж будет равен 21 658 руб. в течение 5 лет. За счет экономии на налогах, сумма которой составит более 330 000 рублей за весь период финансовой аренды, автомобиль для клиента ВТБ Лизинг будет стоить на 29% ниже розничной цены и составит 1 499 700 руб.*