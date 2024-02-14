Эксперты объяснили, почему машина может бить током

Posted Вчера, 10:31
Published Вчера, 10:31
Modified Вчера, 10:33
Updated Вчера, 10:33
Эксперты объяснили, почему это происходит. Во время движения автомобиля воздушные потоки создают электрические заряды на поверхностях, которые не проводят электричество. Наиболее подвержены бамперы, фары и решетка радиатора. Степень заряда увеличивается с увеличением пройденного расстояния, пишет pravda.ru.
Другими словами, чем дальше вы едете, тем больше вероятность накопления электричества. Погодные условия играют важную роль. Автомобиль с большей вероятностью накопит статический заряд при низкой температуре и сухом воздухе.
Статический заряд может образовываться не только на поверхности автомобиля, но и в салоне. Это возможно, если человек носит одежду из синтетических материалов. Трение о сиденья может вызвать статический заряд.
Водителям следует быть осторожными, особенно на заправочной станции, поскольку одно искрение достаточно для возгорания.