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Posted Вчера, 10:31

Published Вчера, 10:31

Modified Вчера, 10:33

Updated Вчера, 10:33

Эксперты объяснили, почему машина может бить током

14 февраля 2024, 10:31
Эксперты разъяснили, почему автомобиль может причинять токовое поражение. Иногда водители машин сталкиваются с неприятным явлением: автомобиль «накапливает статический заряд».

Эксперты объяснили, почему это происходит. Во время движения автомобиля воздушные потоки создают электрические заряды на поверхностях, которые не проводят электричество. Наиболее подвержены бамперы, фары и решетка радиатора. Степень заряда увеличивается с увеличением пройденного расстояния, пишет pravda.ru.

Другими словами, чем дальше вы едете, тем больше вероятность накопления электричества. Погодные условия играют важную роль. Автомобиль с большей вероятностью накопит статический заряд при низкой температуре и сухом воздухе.

Статический заряд может образовываться не только на поверхности автомобиля, но и в салоне. Это возможно, если человек носит одежду из синтетических материалов. Трение о сиденья может вызвать статический заряд.

Водителям следует быть осторожными, особенно на заправочной станции, поскольку одно искрение достаточно для возгорания.

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