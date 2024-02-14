Набиуллина назвала суммы, на которые мошенники обманули россиян

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков добавил, что в настоящий момент рассматривается законопроект о самозапрете на выдачу кредитов. Это значит, что люди смогут сами заранее запретить выдавать себе кредиты где-либо. Закон вступит в силу с июля 2024 года.