Набиуллина назвала суммы, на которые мошенники обманули россиян

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Такие данные озвучила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме по кибербезопасности в Екатеринбурге.
Всего за прошедший год без ведома клиентов банка произошло около 1,2 миллиона операций. И лишь менее 10% средств возмещается людям в этих ситуациях, пишет Е1.
Так, в 2023 году банки по всей стране смогли отразить 34,8 миллиона попыток похитить чужие средства. Однако злоумышленники проделали 1,17 миллиона переводов, сумев завладеть 15,8 миллиардами рублей.
Отмечается, что мошенники стали более изобретательными и подкованными в вопросах обмана людей. Они действовали более грамотно и адресно, чем раньше. В своей «работе» они пользовались открытыми утечками данных.
Глава ЦБ РФ отметила, что каждый четвертый рубль, похищенный аферистами, — кредитный. То есть люди сами брали кредиты и все средства переводили незнакомцам.
Депутат Госдумы Анатолий Аксаков добавил, что в настоящий момент рассматривается законопроект о самозапрете на выдачу кредитов. Это значит, что люди смогут сами заранее запретить выдавать себе кредиты где-либо. Закон вступит в силу с июля 2024 года.
Ранее сообщалось, что мошенники дважды за пару дней обманули пенсионерку из Нижнего Тагила, похитив у нее три миллиона рублей.