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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

В Екатеринбурге мужчина полетел 10 этажей на лифте

«Он с жизнью прощался!»: житель Екатеринбурга пролетел 10 этажей на лифте

14 февраля 2024, 10:30
Фото: 1MI

В Екатеринбурге мужчина полетел 10 этажей на лифте

Житель Екатеринбурга пролетел десять этажей в кабине лифта. Это произошло в новом доме на улице Парина.

Как рассказала жена пострадавшего, мужчина зашел в лифт на 22-м этаже, а на десятом кабина стала лететь вниз, сообщает Е1. В этот момент мужчина стал крепко держаться за поручни. Он испытал ощущения, схожие с быстрым полетом на самолете.

Также женщина рассказала, что он очень сильно испугался и кричал. Также он подумал, что сейчас умрет.

Известно, что этот лифт установили в 2022 году. В УК сказали, что сейчас обследуют лифт. Супруга пострадавшего написала заявления в Ростехнадзор и прокуратуру.

Ранее сообщалось, что Нижний Тагил получит из областного бюджета 34 миллиона рублей на замену старых лифтов.

Масштабная замена лифтов пройдет в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге
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#Происшествия#Прокуратура#Обследование#Оборудование#Ростехнадзор#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Лмфт
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