«Он с жизнью прощался!»: житель Екатеринбурга пролетел 10 этажей на лифте

Как рассказала жена пострадавшего, мужчина зашел в лифт на 22-м этаже, а на десятом кабина стала лететь вниз, сообщает Е1. В этот момент мужчина стал крепко держаться за поручни. Он испытал ощущения, схожие с быстрым полетом на самолете.