«Он с жизнью прощался!»: житель Екатеринбурга пролетел 10 этажей на лифте

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Как рассказала жена пострадавшего, мужчина зашел в лифт на 22-м этаже, а на десятом кабина стала лететь вниз, сообщает Е1. В этот момент мужчина стал крепко держаться за поручни. Он испытал ощущения, схожие с быстрым полетом на самолете.
Также женщина рассказала, что он очень сильно испугался и кричал. Также он подумал, что сейчас умрет.
Известно, что этот лифт установили в 2022 году. В УК сказали, что сейчас обследуют лифт. Супруга пострадавшего написала заявления в Ростехнадзор и прокуратуру.
Ранее сообщалось, что Нижний Тагил получит из областного бюджета 34 миллиона рублей на замену старых лифтов.