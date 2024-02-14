Школьников на льдине унесло в открытое море во Владивостоке

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Вернуться самостоятельно на сушу дети не могли, пишет «Восток медиа».
В пресс-службе мэрии сказали, что направлены спасатели, которые займутся спасением детей. Спасателям сообщение о том, что требуется их помощь, поступило в 15:49.
Подробности случившегося выясняются. Известно, что на место события выехал заместитель главы города Дмитрий Свитайло.
Напомним, что выходить на лед водоемов опасно для жизни.
Ранее в Екатеринбурге мальчик чуть не утонул на пруду. Там ученик третьего класса провалился под лед.