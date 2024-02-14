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Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Во Владивостоке школьников унесло на льдине в море

Школьников на льдине унесло в открытое море во Владивостоке

14 февраля 2024, 06:36
Фото: gorod_vl

Во Владивостоке школьников унесло на льдине в море

В акватории Спортивной гавани во Владивостоке школьники вышли на лед. В результате льдина откололась и стала уплывать в открытое море.

Вернуться самостоятельно на сушу дети не могли, пишет «Восток медиа».

В пресс-службе мэрии сказали, что направлены спасатели, которые займутся спасением детей. Спасателям сообщение о том, что требуется их помощь, поступило в 15:49.

Подробности случившегося выясняются. Известно, что на место события выехал заместитель главы города Дмитрий Свитайло.

Напомним, что выходить на лед водоемов опасно для жизни.

Ранее в Екатеринбурге мальчик чуть не утонул на пруду. Там ученик третьего класса провалился под лед.

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#Происшествия#Дети#Спасатели#Лед#Владивосток#Екатеринбург#Льдина#Дарья Сорокина
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